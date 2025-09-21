Blanca García gana el Concurso Internacional de Allipebre de Catarroja Un total de 120 concursantes han participado en la 53 edición del concurso, en el que se han guidaso 260 kilos de anguilas y se han ofrecido más de 2.000 raciones de degustación gratuita

A primera hora de la mañana se acercaban hasta el Port de Catarroja los primeros concursantes del LIII Concurso Internacional de Allipebre, una cita culinaria de la gastronomía local de Catarroja en el que este año han participado 120 concursantes. Un kilo de anguilas y dos de patatas eran la base de los ingredientes en una receta tradicional que pasa de generación en generación para encontrar el punto exacto de picante y de caldo exquisito.

Esta edición ha tenido un significado especial, puesto que es la primera que se celebra después de los daños ocasionados por la dana y tras la suspensión el año pasado por las lluvias. El jurado, reunido en la sede de la l'Associació de Vela Llatina de Catarroja explicaba que este año «los guisos tenían mucha calidad», una condición que no ha impedido que la joven Blanca García Campos se alzase con el primer premio del concurso vitoreada por todos los festeros de Sant Pere de este año.

«El Puerto de Catarroja hoy ha vuelto a lucir como espacio de encuentro y de tradición para todo el vecindario y visitantes, gracias a la dedicación de la Comunidad de Pescadores que ha puesto mucho aprecio en este acto emblemático de la joya natural de nuestro municipio», ha declarado la alcaldesa, Lorena Silvent.

Como marca la tradición, el concurso ha mantenido la receta original con anguilas y patatas, patrocinadas por Patatas Aguilar, cocinadas en perol de hierro con leña. El Ayuntamiento ha proporcionado a los participantes todos los ingredientes y materiales necesarios y ha puesto a disposición de vecinos y visitantes una gran carpa con mesas y sillas para degustar del plato tradicional. En total, se han ofrecido más de 2.000 raciones de degustación gratuita de allipebre, 260 kilos de anguilas.

Con más de cincuenta años de historia y declarado Fiesta de Interés Turístico Autonómico, el Concurso Internacional de Allipebre es el acto gastronómico más distintivo de Catarroja y uno de los más antiguos de España. Celebrarlo en el Port, enclave de gran valor cultural, ambiental e identitario del pueblo, resalta la tradición y la unión vecinal que caracteriza el municipio. El Puerto de Catarroja, con el apoyo de su pueblo y la dedicación de la comunidad de pescadores, presidida por Miguel Raga, continúa siendo referente de historia, gastronomía y cultura viva, consolidando el Concurso de Allipebre como uno de los acontecimientos más destacados de la Comunidad Valenciana.