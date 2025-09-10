La biblioteca de Massanassa reabre con un nuevo diseño gracias a la colaboración solidaria de IKEA Valencia El espacio municipal se moderniza con mobiliario renovado y zonas de lectura al aire libre tras la reforma incluida en el plan de acción social de la firma sueca.

Nacho Roca Massanassa Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:17 Comenta Compartir

La Biblioteca Pública Municipal de Massanassa vuelve a estar abierta al público con una imagen completamente renovada. El espacio cultural ha sido objeto de una reforma integral que lo convierte en un lugar más funcional, moderno y acogedor, fruto de la colaboración solidaria de IKEA Valencia dentro de su plan de acción social en los municipios afectados por la dana.

El proyecto ha supuesto una transformación tanto del interior como del exterior. En las salas de lectura y estudio se han instalado nuevas estanterías, mesas, sillas, sillones, revisteros, lámparas y puestos con ordenadores. En la terraza, ahora equipada con mobiliario funcional, los usuarios podrán disfrutar de la lectura al aire libre.

Una fiesta para estrenar la nueva etapa

La reapertura oficial tuvo lugar el pasado lunes con una jornada festiva en la que participaron numerosas familias. Hubo animación infantil a cargo de Anima't Creixent, pintacaras, globoflexia y una picaeta que favoreció el ambiente de convivencia. Además, se regalaron libros de todos los géneros para celebrar esta nueva etapa de la biblioteca.

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, y la concejala de Cultura, Marta Ramón, acompañaron a Violeta González, responsable de sostenibilidad y comunicación de IKEA Valencia, en el acto. «Con mucha alegría hemos reabierto este espacio tan especial para Massanassa disfrutando junto a familias, niños y niñas en una bonita jornada. Estamos profundamente agradecidos a IKEA Valencia por esta acción solidaria que genera un impacto positivo en la vida de nuestros vecinos», destacó Comes.

Por parte de IKEA, González subrayó la voluntad de la compañía de estar cerca del territorio: «En IKEA creemos en la importancia de crear espacios que generen conexiones y nuevas oportunidades en la vida de las personas. Por eso nos alegra haber podido colaborar en el reacondicionamiento de la biblioteca municipal y, próximamente, del Espai Jove».

Con esta actuación, la Biblioteca Pública Municipal de Massanassa se refuerza como punto de encuentro cultural y social, con vocación de seguir siendo motor educativo en la localidad. Puede visitarse en el segundo piso del Edificio Sociocultural (Plaza País Valencià, 5), de lunes a viernes en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Temas

Ikea

Massanassa