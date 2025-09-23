Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia rachas muy fuertes de viento este miércoles y no descarta lluvias en Valencia
Un técnico trabaja en la encuesta sobre el estado de los locales. LP

Benetússer revisa el estado de los bajos y parkings vecinales

El Ayuntamiento tramita varias órdenes de ejecución para la limpieza de locales tras las quejas de residentes por olores y humedades

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:01

Un operario observa una persiana retorcida y toma nota. El Ayuntamiento de Benetússer ha iniciado hace unos pocos días un nuevo estudio para conocer el estado de las plantas bajas del municipio, viviendas y comercios, así como los aparcamientos subterráneos.

La idea es, indicaron fuentes municipales, conocer la «fotografía» de la destrucción de la dana once meses después de las inundaciones. Dentro de unos días harán públicas las cifras para conocer si la reconstrucción progresa en Benetússer.

Después de once meses han aflorado también las quejas vecinales por los problemas derivados de estas plantas bajas, sobre todo humedades y olores por la acumulación de enseres e instalaciones en mal estado. Por esta razón, indicaron desde el Ayuntamiento, se han cursado ya varias órdenes de ejecución a los propietarios, con el fin de que subsanen las deficiencias.

Se trata de un proceso largo al ser muy garantista y cuyo último paso es que el propio Consistorio se encargue de la limpieza. Esto no se ha dado todavía, matizaron, aunque se permite en el procedimiento. Después de varias notificaciones administraciones, hay que pedir permiso a un juzgado para que la contrata entre en la propiedad y proceda a limpiarla.

Las causas del abandono de las plantas bajas son variadas, aunque entre ellas se encuentra la falta de una póliza de seguros o la ausencia de un relevo generacional, entre otras. El pequeño comercio todavía no se ha recuperado del golpe de la dana en l'Horta Sud.

El Ayuntamiento ya realizó un primer estudio poco después del 29 de octubre, con el fin de tener una primera referencia del estado de estos lugares. Después, otro encargo se centró en los ascensores, mientras que ahora se ha vuelto a realizar otro de bajos y aparcamientos.

El objetivo es comparar el resultado con estudios anteriores y poder comprobar el avance de la reconstrucción de estas instalaciones muchas de ellas afectadas por la riada, precisaron desde el Consistorio. A su vez este diagnóstico servirá para que se aprueben nuevas medidas de apoyo desde el ámbito local.

La reconstrucción prosigue en Benetússer en lo que respecta a infraestructuras y dotaciones públicas. El Ayuntamiento informó que ha recibido la aprobación por parte del Ministerio de Política Territorial para la ejecución de cuatro proyectos más, que suman una inversión total de 5.755.346 euros. Además, el consistorio está a la espera de la aprobación de las memorias de otros cuatro proyectos y se encuentra redactando los informes del resto de actuaciones.

Los proyectos para los que Benetússer ya ha recibido luz verde son la reconstrucción del edificio de la comisaría de Policía Local, el complejo deportivo y de piscinas, el pabellón deportivo y el campo de fútbol municipal. Una vez que el Gobierno ha dado luz verde a los proyectos, el siguiente paso será los concursos para adjudicar las obras.

Con un presupuesto de 717.915 euros, la reconstrucción del edificio de la comisaría de Policía contará con algunas mejoras técnicas con respecto a la antigua. La reconstrucción del complejo deportivo y de piscinas cuenta con un presupuesto de 3.839.351 euros. El campo de futbol municipal tiene un presupuesto de 513.528 euros, mientras el pabellón deportivo municipal sale por 684.552 euros con una reforma integral de numerosas instalaciones, laigual que en el resto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  5. 5

    De negocio centenario en el centro histórico de Valencia a supermercado
  6. 6 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  7. 7

    El futuro del Valencia: Chen muestra el camino a Lim
  8. 8 El BOE confirma: los propietarios pueden reclamar a la comunidad de vecinos los daños causados por las goteras
  9. 9

    Una patrulla vecinal en Alfarb detiene a un ladrón que ha cometido más de 100 robos
  10. 10 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Benetússer revisa el estado de los bajos y parkings vecinales

Benetússer revisa el estado de los bajos y parkings vecinales