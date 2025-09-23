Benetússer revisa el estado de los bajos y parkings vecinales El Ayuntamiento tramita varias órdenes de ejecución para la limpieza de locales tras las quejas de residentes por olores y humedades

Paco Moreno Valencia Martes, 23 de septiembre 2025, 19:01 Comenta Compartir

Un operario observa una persiana retorcida y toma nota. El Ayuntamiento de Benetússer ha iniciado hace unos pocos días un nuevo estudio para conocer el estado de las plantas bajas del municipio, viviendas y comercios, así como los aparcamientos subterráneos.

La idea es, indicaron fuentes municipales, conocer la «fotografía» de la destrucción de la dana once meses después de las inundaciones. Dentro de unos días harán públicas las cifras para conocer si la reconstrucción progresa en Benetússer.

Después de once meses han aflorado también las quejas vecinales por los problemas derivados de estas plantas bajas, sobre todo humedades y olores por la acumulación de enseres e instalaciones en mal estado. Por esta razón, indicaron desde el Ayuntamiento, se han cursado ya varias órdenes de ejecución a los propietarios, con el fin de que subsanen las deficiencias.

Se trata de un proceso largo al ser muy garantista y cuyo último paso es que el propio Consistorio se encargue de la limpieza. Esto no se ha dado todavía, matizaron, aunque se permite en el procedimiento. Después de varias notificaciones administraciones, hay que pedir permiso a un juzgado para que la contrata entre en la propiedad y proceda a limpiarla.

Las causas del abandono de las plantas bajas son variadas, aunque entre ellas se encuentra la falta de una póliza de seguros o la ausencia de un relevo generacional, entre otras. El pequeño comercio todavía no se ha recuperado del golpe de la dana en l'Horta Sud.

El Ayuntamiento ya realizó un primer estudio poco después del 29 de octubre, con el fin de tener una primera referencia del estado de estos lugares. Después, otro encargo se centró en los ascensores, mientras que ahora se ha vuelto a realizar otro de bajos y aparcamientos.

El objetivo es comparar el resultado con estudios anteriores y poder comprobar el avance de la reconstrucción de estas instalaciones muchas de ellas afectadas por la riada, precisaron desde el Consistorio. A su vez este diagnóstico servirá para que se aprueben nuevas medidas de apoyo desde el ámbito local.

La reconstrucción prosigue en Benetússer en lo que respecta a infraestructuras y dotaciones públicas. El Ayuntamiento informó que ha recibido la aprobación por parte del Ministerio de Política Territorial para la ejecución de cuatro proyectos más, que suman una inversión total de 5.755.346 euros. Además, el consistorio está a la espera de la aprobación de las memorias de otros cuatro proyectos y se encuentra redactando los informes del resto de actuaciones.

Los proyectos para los que Benetússer ya ha recibido luz verde son la reconstrucción del edificio de la comisaría de Policía Local, el complejo deportivo y de piscinas, el pabellón deportivo y el campo de fútbol municipal. Una vez que el Gobierno ha dado luz verde a los proyectos, el siguiente paso será los concursos para adjudicar las obras.

Con un presupuesto de 717.915 euros, la reconstrucción del edificio de la comisaría de Policía contará con algunas mejoras técnicas con respecto a la antigua. La reconstrucción del complejo deportivo y de piscinas cuenta con un presupuesto de 3.839.351 euros. El campo de futbol municipal tiene un presupuesto de 513.528 euros, mientras el pabellón deportivo municipal sale por 684.552 euros con una reforma integral de numerosas instalaciones, laigual que en el resto.