Benetússer mantiene la misma tasa de basura al adaptar la legislación europea La nueva ordenanza incluye una bonificación del 100% para jubilados y pensionistas de más de 60 años que sean propietarios de un solo inmueble.

P. M. VALENCIA Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:47 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Benetússer ha aprobado una nueva ordenanza fiscal de residuos para adaptarse a la ley 7/2022 que incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva europea 2018/851. Esta norma concedía un plazo para que los ayuntamientos establecieran con carácter obligatorio una tasa por la recogida de residuos sólidos.

La nueva ordenanza mantiene el importe por vivienda establecido en 45 euros, por lo que las más de 7.400 viviendas de Benetússer no tendrán ningún aumento en la tasa de residuos con el cambio de ordenanza. Además, se incluye una bonificación del 100% del impuesto para jubilados y pensionistas de más de 60 años que sean propietarios de un solo inmueble y cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional.

El cambio de ordenanza lleva consigo la ampliación de los supuestos de pago para comercios y empresas cuya tasa de residuos dependerá de la superficie de sus instalaciones siguiendo con la obligación a los ayuntamientos de implantar sistemas de pago en función de la cantidad de residuos generados.

Dentro de los nuevos supuestos, verán reducida en un 50% su tasa con respecto a la ordenanza anterior empresas con facturaciones inferiores a un millón de euros como despachos profesionales, oficinas de atención al público, clínicas, salones de belleza, peluquerías, concesionarios de coches con taller con menos de 800 metros cuadrados de superficie o instalaciones deportivas que pasarán de abonar 180 euros a 90 euros.

La alcaldesa de Benetússer Eva Sanz ha querido poner en valor el «enorme esfuerzo técnico realizado para cuadrar balances y ajustar la contabilidad municipal a lo que requería la normativa europea en materia de residuos sin afectar a los vecinos y vecinas de Benetússer que en su mayoría van a continuar con la misma tasa que tenían».

Temas

Benetússer

Residuos