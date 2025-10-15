Benetússer inicia la última fase de la reurbanización de su avenida principal Las obras en Camí Nou durarán once meses y supondrá la renovación también del alcantarillado

Paco Moreno Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:20 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Benetússer ha iniciado la última fase de la reforma integral de la avenida Camí Nou, la principal arteria de la población que la cruza de norte a sur. Por este motivo, la alcaldesa Eva Sanz informó recientemente a los vecinos de esta actuación, que consistirá en la renovación del alcantarillado, las aceras y el resto de servicios, con una inversión de 1,7 millones conseguida a través del Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia.

La actuación que comenzó el pasado 1 de octubre tendrá una duración de 11 meses. Para abordarla, la empresa encargada del proyecto ha dividido el trabajo en 11 fases distintas que se han iniciado en el cruce con la avenida Orba y finalizará en el límte con los términos de Alfafar y Valencia en el otro extremo. En una primera fase se hizo el otro lado de la avenida, con un diseño que se replicará ahora en la acera contraria.

A pesar de que la obra está planificada desde antes de que Benetússer sufriera la dana, en la actuación estaba ya previsto mejorar el alcantarillado de la zona que fue una de las infraestructuras que más daño sufrió por la acumulación de barro. Además, de esta mejora las obras actuarán sobre la red de agua potable y la accesibilidad tanto de las aceras como de las paradas de autobús. Está prevista también la actualización de las farolas para mejorar la iluminación de la vía así como el asfaltado de toda la avenida con material reductor del ruido.

Ampliar La alcaldesa Eva Sanz, en la reunión con los vecinos. LP

«Van a ser meses en los que vamos a tener que convivir con la molestia que genera una obra de esta envergadura en nuestra avenida principal pero son actuaciones muy necesarias para tener un municipio más accesible además de mejorar nuestro alcantarillado que tan afectado quedó durante la riada», explicó en la reunión la alcaldesa.