Benetússer aprueba el encargo para reconstruir el pabellón deportivo La obra tiene un presupuesto de 684.000 euros y tiene como objetivo reparar todo lo dañado por la dana

P. M. VALENCIA Viernes, 31 de octubre 2025, 14:32

El pleno del Ayuntamiento de Benetússer aprobó este jueves el encargo de ejecución del proyecto de reconstrucción del pabellón deportivo municipal. La obra tiene un presupuesto de 684.000 euros financiado por el Ministerio de Política Territorial y tiene como objetivo reparar los daños sufridos por la riada del pasado año e introducir mejoras clave para prevenir daños en futuras inundaciones.

La actuación incluye la retirada y sustitución de todo lo dañado por la riada del año pasado como son revestimientos, suelos, techos, puertas, instalaciones eléctricas y de fontanería, la reconstrucción de vestuarios, aseos, cuartos de limpieza, ascensor y gradas y la reparación de instalaciones contra incendios y sistemas de evacuación.

Además, el proyecto incluye la reubicación del cuarto de instalaciones eléctricas y el generador que ahora se sitúa en la planta baja para situarlo en la cubierta del edificio.

El proyecto mantiene todas las salas y usos preexistentes con un refuerzo de las instalaciones con materiales y estructuras más resistentes. También se colocarán anclajes a equipos sensibles como calderas para evitar que sean arrastrados por el agua en el caso de que se puedan repetir episodios como el ocurrido hace un año.

En los últimos días el Ministerio de Política Territorial ha aprobado dos memorias más presentadas por el Ayuntamiento de Benetússer para la reconstrucción del edificio del mercado municipal y de las pistas polideportivas anexas al campo de futbol municipal. Por lo tanto, estos dos proyectos serán las próximas actuaciones de reconstrucción.

En el caso de las pistas polideportivas la actuación se centrará en la reconstrucción no solo de las pistas de pádel y del resto de deportes si no también en la adecuación del sistema de saneamiento, la zona de calistenia, la iluminación, las zonas de paso y accesos o el vallado de todo el polideportivo. Por su parte la actuación en el mercado municipal se centrará en la reparación de daños ocasionados por la riada en revestimientos interiores y exteriores de la instalación.

El Ayuntamiento de Benetússer se encuentra a la espera de la aprobación de dos memorias más correspondientes a los proyectos de reurbanización de la plaza de l'Horta y de la avenida Alfafar y adyacentes, dos de las zonas más afectadas por la riada del año pasado. Esta última se centra en la renovación total del alcantarillado, se renovarán y mejorarán las aceras y se asfaltará las vías con material sonoreductor para reducir el nivel de ruido de la circulación. Además, se actuará en la reconstrucción de la rotonda y en la mejora de eficiencia de la iluminación viaria.

