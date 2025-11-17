Benetúser inaugura el Parque del Voluntariado

P. M. VALENCIA Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:14 Comenta Compartir

Benetússer vivió este fin de semana uno de sus actos más plenos de sentimiento con la inauguración del Parque del Voluntariado en agradecimiento a la ayuda y solidaridad recibida tras la riada. El espacio se encuentra situado junto al CEIP Blasco Ibáñez que actuó como centro logístico durante los primeros meses tras la catástrofe en el que se gestionó la llegada de productos de primera necesidad, la limpieza de calles por parte de voluntarios y voluntarias, la asistencia veterinaria o el transporte de maquinaria pesada entre otros muchos aspectos de la emergencia. Y en el corazón del parque se sitúa el monumento colectivo 'Unió', un proyecto artístico elaborado con la participación de la ciudadanía de Benetússer y coordinado por la artista NEA y el departamento de escultura de la facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València.

Al acto de inauguración asistieron la alcaldesa de Benetússer Eva Sanz y la concejala de Cultura Engracia Arias, acompañadas por otros miembros de la corporación municipal y numerosos vecinos y vecinas en un día «en el que conmemoramos a tantas personas que nos ayudaron y a las víctimas de la terrible riada que nos arrasó y que ahora recordamos con un monumento que es un abrazo de barro que nos une como pueblo», señaló la alcaldesa de Benetússer.

Tampoco faltó al acto la artista Chiara Nea Cecutta, NEA, de quien surge la idea y que se ha encargado durante los últimos tres meses de coordinar el proyecto junto al ayuntamiento, al tiempo que prepara su doctorado sobre el tema del polvo como materia efímera en la performance. Asistió al acto acompañada por Carmen Marcos Martínez, Leonardo, Gómez Haro, Empar Cubells Casares y Bartolomé Ferrando como parte del cuerpo docente de la facultad de Bellas Artes.

El monumento ha visto la luz a través de diversos talleres en los que han participado niños y adultos para crear con sus propias manos las 350 baldosas de barro que lo componen y que incluyen mensajes de esperanza y denuncia, así como dibujos con lo que la ciudadanía ha querido expresar sus sentimientos y experiencias tras la llegada del agua. Estas baldosas se han colocado en dos muros semicirculares que conforman un abrazo, y en los que se pueden ver los 229 huecos que expresan la ausencia de las víctimas y en los que las personas asistentes al acto de inauguración depositaron claveles en un sentido homenaje con el que el ayuntamiento concluye los actos conmemorativos por el aniversario de la riada que dieron comienzo el pasado 9 de octubre.

