Les Barraques, el barrio de Catarroja que más teme la llegada del otoño Los residentes reclaman mejoras urgentes en el barranco mientras el Ayuntamiento redacta el proyecto para el cauce

Uno de los inmuebles que todavía tiene las plantas bajas destrozadas por la dana.

Paco Moreno Valencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:30 Comenta Compartir

El pasado 29 de julio, la manifestación mensual que convocan distintas organizaciones contra la gestión de la Generalitat en la dana partió del parque situado en Les Barraques, un barrio de Catarroja. No fue casualidad que la primera protesta de este tipo fuera de Valencia sucediera en ese lugar, como recuerdan fuentes de la plataforma vecinal Recuperem Les Barraques.

Y es que el paso del barranco de Pelayo, que en esa zona queda al aire libre, es un motivo de preocupación para los vecinos. Desde antes de la dana reclaman un solución para aumentar el desagüe de un cauce que va desde el Poyo hasta conducir el caudal a la Albufera, una urgencia que ahora se ha vuelto crítica tras las inundaciones y la llegada del otoño el día 22, periodo en el que se suelen producir lluvias más intensas, con lo que aumenta el peligro para todos.

Fuentes del Ayuntamiento de Catarroja aseguran que se está redactando el proyecto con el fin de presentar la memoria al Gobierno y que autorice la ejecución de las obras. La solución se basa en un estudio realizado por la Universidad Politécnica y ha unido a este Consistorio con el de Albal, además de la empresa pública Egevasa.

Pero hasta que llegue ese momento, desde la entidad vecinal comentan que toda la zona acelera su declive. El barranco es la piedra de toque de una parte de Catarroja donde abundan las viviendas, locales comerciales y naves con huellas de las inundaciones y pendientes de rehabilitación desde el 29 de octubre.

Además, el fenómeno de las ocupaciones ilegales está siempre presente y hay varios casos en el barrio. Las mismas fuentes apuntan que todavía no es motivo de preocupación general, auque el temor está siempre ahí. «Se produce también venta de drogas en algunas zonas», dicen sobre el efecto de estas ocupaciones de diversos inmuebles.

Ampliar Planta baja destrozada en el barrio de Les Barraques. LP

Varios locales carecen de puertas o persianas, lo mismo que ocurre con viviendas protegidas con maltrechas chapas. El abandono se completa con los malos olores e insalubridad que salen del estrecho barranco cada vez que llueve, cuando los vecinos recuerdan la inseguridad que sufren en estas situaciones.

El Ayuntamiento realizó una limpieza de la conducción. La dana, indican fuentes municipales, profundizaron más las conducciones, con lo que una de las intervenciones tuvo que ser modificar las pendientes para que el desagüe sea efectivo.

Después, comentaron desde la plataforma vecinal, se echó una capa de grava en el fondo. En la reunión del Cecopal celebrada en Catarroja ayer mismo, uno de los asuntos tratados fue precisamente el refuerzo en la limpieza de los imbornales en esa zona.

La reunión que dio fruto a las obras previstas se denomina Pacto de Pelayo por lo que residentes, con el fin de comprometer más su ejecución. «Lo que queremos sobre todo es participación en lo que se vaya a hacer, conocer la solución que se decida», sostienen acerca de si se puede realizar un encauzamientom dejar al aire libre ese tramo del barranco o aumentar su capacidad de desagüe, por ejemplo.

Mientras, afirman que la preocupación sigue por el efecto de las lluvias en edificios y el propio cauce. Estos días de alerta amarilla, naranja en otras comarcas de la provincia, se han seguido con mucha atención la información meteorológica, algo que de momento seguirá.

Temas

DANA

Inundaciones

Catarroja