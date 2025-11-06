El Barcelona financia el nuevo pavimento del pabellón de Catarroja El suelo de la pista quedó gravemente dañado por la dana

El pabellón deportivo municipal de Catarroja luce ya un nuevo pavimento tras la completa remodelación financiada por la Fundació Futbol Club Barcelona, fruto del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Catarroja.

La actuación, valorada en más de 104.000 euros, ha permitido sustituir por completo el suelo de la pista, que quedó gravemente dañado por las inundaciones de octubre del 2024, recuperando así un espacio esencial para la práctica deportiva y la convivencia ciudadana.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent Ruiz, ha destacado este jueves la importancia de esta colaboración público-privada: «Gracias al compromiso social de la Fundació Barça, hemos podido recuperar una instalación muy querida y necesaria para nuestros vecinos y vecinas. Esta colaboración demuestra que, cuando las instituciones y las entidades privadas unen esfuerzos por el bien común, los resultados se traducen en mejoras reales para la ciudadanía».

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y de la Fundación Barça, ha declarado: «Estamos muy satisfechos de haber contribuido a la recuperación de un espacio deportivo para los niños de Catarroja. Desde el primer momento, estuvimos en contacto con la alcaldesa para conocer de primera mano la situación y podemos decir que en menos de un año lo hemos hecho posible. Una vez más, el Barça que cambia vidas».

Por su parte, la directora general de la Fundación Barça, Dra. Marta Segú, ha explicado: «después de la visita que realicé a la zona cero de la dana en diciembre de 2024 pude comprobar sobre el terreno la magnitud de la devastación, y decidimos que la ayuda más efectiva era ofrecer a los niños y jóvenes la posibilidad de practicar deporte en su municipio y devolver un poco de normalidad que seguramente tendrá un efecto directo en su bienestar emocional».

Con la finalización de las obras, el Ayuntamiento prepara ahora el acto oficial de reapertura del pabellón, que se celebrará junto a representantes de la Fundació Barça y los clubes deportivos locales.