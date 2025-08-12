El Ayuntamiento de Burjassot instalará un Punto Violeta en la Plaza Emilio Castelar los días 12, 13 y 15 de agosto La iniciativa busca crear un entorno seguro durante los actos festivos y prevenir situaciones de acoso o abuso sexual

El Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Unidad de Igualdad - Espai Dona, bajo la coordinación de la Concejalía de Igualdad y Feminismo dirigida por Yolanda Andrés, instalará un Punto Violeta en la Plaza Emilio Castelar (frente al Ayuntamiento) los días 12, 13 y 15 de agosto, coincidiendo con los eventos festivos programados. Esta acción se suma al Punto Violeta que ya estuvo operativo el pasado sábado 9 de agosto durante el tardeo Remember.

El objetivo principal de estos puntos es ofrecer un espacio seguro y accesible para todas las personas que participen en las celebraciones, previniendo posibles situaciones de acoso o abuso sexual. Las técnicas encargadas de atender el Punto Violeta brindarán información sobre cómo actuar frente a casos de violencia machista y agresiones sexuales, y estarán disponibles para intervenir en cualquier situación que requiera su asistencia.

Además de proporcionar orientación sobre sumisión química y otros tipos de violencia, los Puntos Violeta buscan involucrar a la ciudadanía en la promoción de un ambiente de respeto y responsabilidad durante las fiestas. El personal especializado ofrecerá apoyo a quienes lo necesiten, y trabajará para sensibilizar sobre la importancia de la igualdad y el respeto en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Con esta acción, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la creación de espacios más seguros y conscientes, donde el disfrute colectivo se combina con el respeto y la solidaridad.

Temas

Burjassot