Otra avería en el paso a nivel de Alfafar causa retrasos en varios trenes El incidente afecta a la circulación en el cruce donde los vecinos reclaman el soterramiento de las vías

P. M. VALENCIA Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:56 Comenta Compartir

Una nueva avería en el paso a nivel ferroviario de Alfafar complicó este miércoles la circulación de Cercanías durante unas horas. Según informó Renfe, el incidente afectó a las Líneas C1 y C2, que en algunos casos tuvieron incluso que detener los convoyes al afectar a la regulación.

A pesar del trabajo de los técnicos, se produjeron demoras. A las 14.15 horas, un tren con salida prevista de la estación del Norte no circuló por este motivo. Lo mismo ocurrió con otro el que tenía prevista la salida a las 15.30 horas. Son sólo algunos ejemplos de retrasos que llegaron a superar la hora y media, según las mismas fuentes.

Poco después de las tres de la tarde, la avería ya estaba solucionada, indicaron, aunque los retrasos se prolongaron durante buena parte de la tarde. Este paso a nivel, que separa Sedaví y Alfafar, es un punto negro de la circulación ferroviaria dado que se han producido numerosos arrollamientos. La solución de Adif ha sido la de construir un paso inferior peatonal, lo que no ha contentado a los Ayuntamientos afectados, lo mismo que ocurre con la plataforma vecinal a favor del soterramiento de las vías.

La Generalitat ha presentado también alegaciones contra esta iniciativa, que ya está en la fase de tramitación de expropiaciones. La solución que plantean los residentes es un túnel que acabe además con el riesgo de la barrera que suponen las vallas alrededor de las vías, como se demostró durante la dana al convertirse en un auténtico tapón para el agua y los arrastres de las inundaciones.

