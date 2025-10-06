Arranca una nueva edición de Torrent Verd El certamen cumple 25 años fomentando la educación y la participación ambiental en la ciudad

El Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha una nueva edición del proyecto Torrent Verd 2025-26, una iniciativa enmarcada dentro del programa municipal de educación ambiental que, desde hace 25 años, fomenta la participación ciudadana en la mejora del entorno natural del municipio.

Un año más, familias de toda la comarca podrán implicarse activamente en este proyecto abierto y participativo, que busca construir un Torrent más verde, consciente y sostenible.

El programa cuenta con la colaboración técnica de Natura y Cultura, y ha comenzado con la primera reunión del grupo motor, en la que se han calendarizado las acciones del nuevo curso. A través de una dinámica de lluvia de ideas, los participantes compartieron inquietudes e intereses, sentando las bases de un trabajo conjunto y enriquecedor para los próximos meses.

Entre las entidades participantes destaca la Asociación de Vecinos del Vedat, cuya implicación ha sido clave en el desarrollo del proyecto a lo largo de los años. Su constancia y compromiso siguen siendo fundamentales para consolidar esta visión compartida de una ciudad más sostenible.

La programación de Torrent Verd 2025-26 arranca con energía y propuestas muy variadas: una visita al Observatorio de Cambio Climático, actividades familiares y una ruta ornitológica por el Vedat, así como acciones de reforestación, retirada de especies invasoras y nuevos formatos de divulgación científica accesibles y amenos sobre temas como la ecología, el cambio climático o la DANA.

Además, el programa se completará con rutas y visitas a espacios de interés ambiental y cultural de la Comunitat Valenciana, que permitirán a los participantes aprender sobre el entorno natural y patrimonial, fomentando una formación práctica y transformadora.

El concejal de Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha destacado que «Torrent Verd es un ejemplo de compromiso ciudadano con el medio ambiente. Desde hace 25 años, este proyecto demuestra que la colaboración entre vecinos, asociaciones y Ayuntamiento puede generar cambios reales en nuestro entorno».

Gozalvo también ha señalado que «cada edición suma nuevas ideas y energías; por eso, invitamos a toda la ciudadanía a participar, aportar propuestas y formar parte de esta comunidad que trabaja por un Torrent más verde y sostenible».