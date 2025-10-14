Almàssera y Villa del Toro estrechan lazos con un hermanamiento Numerosas familias del municipio de Castellón emigraron a l'Horta a mediados del siglo XX

Los Ayuntamientos de Almàssera (Valencia) y la Villa del Toro (Castellón) han anunciado este martes el inicio formal del expediente de hermanamiento entre ambas localidades, un paso significativo que busca reforzar los lazos culturales, sociales y económicos dentro de la Comunidad Valenciana.

El hermanamiento tiene como objetivo fomentar el intercambio de experiencias, promover el conocimiento mutuo y desarrollar proyectos conjuntos en beneficio de los vecinos de ambos municipios. Esta iniciativa surge del compromiso compartido de las corporaciones municipales por estrechar relaciones y crear sinergias en ámbitos como la cultura, el turismo, el deporte y la gestión local.

Este hermanamiento se fundamenta en las profundas raíces familiares, los lazos históricos y las afinidades festivas que unen a ambos municipios desde hace décadas, y pretende oficializar y potenciar una relación que ya existe de forma natural entre los vecinos de ambas localidades.

Durante gran parte del siglo XX, y de forma especial en las décadas de 1950, 1960 y 1970, numerosas familias procedentes de la Villa de El Toro se trasladaron a la huerta norte de Valencia en busca de oportunidades laborales y una vida más próspera. Almàssera, por su cercanía a la capital y su economía agrícola, se convirtió en un destino natural de asentamiento.

Estas familias no solo se integraron plenamente en el tejido social y económico de nuestro municipio, sino que aportaron su esfuerzo, cultura y costumbres, enriqueciendo de forma decisiva la vida de Almàssera. Con el paso de las generaciones, apellidos, historias familiares y tradiciones de la Villa de El Toro se han entrelazado con las de nuestro pueblo, hasta el punto de que hoy es habitual encontrar hogares con raíces en ambas localidades y celebraciones que mantienen vivo el vínculo.

La conexión entre Almàssera y la Villa de El Toro no es únicamente un recuerdo histórico, sino una realidad presente ya que muchas familias y decenas de hogares en Almàssera conservan lazos directos con la Villa de El Toro y visitan con frecuencia la localidad turolense en fiestas o vacaciones.

El alcalde de Almàssera, Emilio José Belencoso, ha mostrado su entusiasmo por este nuevo capítulo de colaboración «Estamos muy ilusionados con la posibilidad de hermanarnos con la Villa de El Toro. Creemos firmemente que esta unión nos permitirá enriquecer nuestras culturas, compartir buenas prácticas en la gestión municipal y abrir nuevas oportunidades para nuestros vecinos, muchos de ellos provenientes de la Villa de El Toro»

Por su parte, el alcalde de El Toro, José Arenes, ha destacado la relevancia de este paso «Es la historia de nuestras vidas. Padres y abuelos que buscaban un futuro más prometedor que el que ofrecía el pueblo. Un pueblo que hoy es su hogar. Esta es una historia compartida. Todos aprendemos de todos. Y toda cultura tiene un poso, siempre positivo, siempre enriquecedor. Y ese es el germen de este acuerdo. Un hermanamiento entre Almàssera y la Villa de El Toro porque ellos somos nosotros y nosotros somos ellos».

Como parte del proceso, el alcalde de Almàssera, Emilio José Belencoso, visitó recientemente el municipio de la Villa de El Toro para ultimar los detalles de la propuesta junto a su homólogo José Arenas. Esta reunión de trabajo refleja la seriedad y el entusiasmo con que ambos consistorios están abordando este proyecto, asegurando que la futura unión se fundamente en una planificación sólida y participativa.

El inicio del expediente supondrá la tramitación administrativa correspondiente y la elaboración de un programa de actividades conjuntas, que incluirá intercambios culturales, deportivos y educativos. Se prevé que el proceso culmine en los próximos meses con la firma oficial del protocolo de hermanamiento.

Ambos ayuntamientos invitan a sus ciudadanos a implicarse activamente en las futuras iniciativas derivadas de esta alianza, que aspira a convertirse en un modelo de cooperación local dentro de la Comunitat Valenciana.