Perros entidroga en las fiestas de Almàssera. LP

Almàssera refuerza la seguridad en sus fiestas locales con un dispositivo de perros antidrogas

El aumento de los controles de acceso y la presencia de unidades caninas garantizarán la seguridad de vecinos y visitantes durante la festividad

Nacho Roca

Almàssera

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:01

El Ayuntamiento de Almàssera, en colaboración con la Policía Local, ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado para las próximas fiestas locales, con la incorporación, como novedad, de perros antidrogas. Este año, el dispositivo contará con un aumento significativo en los controles de accesos aleatorios, controles de alcoholemia y pruebas de detección de drogas. Se espera que estas medidas se implementen a partir del 22 de agosto, cuando den inicio los eventos más multitudinarios.

El principal objetivo de estas acciones es asegurar un entorno seguro tanto para los habitantes de Almàssera como para los visitantes de los municipios cercanos, quienes cada año se suman con entusiasmo a la celebración de las fiestas. La presencia de los perros antidrogas, que se han integrado como un elemento esencial en la labor policial, ofrece una respuesta eficaz a la detección de sustancias ilícitas gracias a su extraordinario olfato, mejorando así la rapidez y eficacia de los controles.

El alcalde de Almàssera, Emilio J. Belencoso, destacó la importancia de esta medida, subrayando que «la seguridad es un aspecto fundamental para disfrutar de unas fiestas en las que la diversión y el ambiente cordial son la clave del éxito. Queremos que todos nuestros vecinos y visitantes vivan la fiesta con tranquilidad y sin preocupaciones».

