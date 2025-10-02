Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Bronca entre PP y PSPV después de que el número dos de Morant acuse a una diputada con síndrome de Down de tener «la mente sucia»
El Alcalde junto a la habitante número 8.000. LP

Almàssera alcanza los 8.000 habitantes y celebra su continuo crecimiento

El municipio de l'Horta Nord consolida su atractivo como lugar ideal para vivir, gracias a su calidad de vida, conectividad y entorno privilegiado

Nacho Roca

Almàssera

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:04

Almàssera ha alcanzado un hito simbólico en su historia reciente: la llegada de su habitante número 8.000. Aunque el nuevo vecino, Josué, no pudo acudir personalmente al Ayuntamiento por motivos laborales, su madre formalizó su alta en el padrón municipal, sellando así este momento especial para la localidad.

Este crecimiento demográfico confirma la tendencia al alza que ha vivido el municipio en los últimos años, impulsada por su excelente calidad de vida, su cercanía a Valencia, a apenas 12 minutos en metro, y su integración en un entorno natural como la huerta valenciana.

El alcalde, Emilio José Belencoso Rodrigo, mostró su satisfacción con la noticia: «La llegada de nuestro habitante número 8.000 no es solo una cifra, es un reflejo de lo que somos: un pueblo vivo, dinámico y acogedor. Damos la bienvenida a Josué con los brazos abiertos y reafirmamos nuestro compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos».

Con una red de transporte consolidada, línea directa de Metrovalencia, línea 16 de EMT y el autobús amarillo de la Conselleria, y una rica vida cultural, Almàssera se afianza como uno de los municipios con mayor proyección de l'Horta Nord. El Ayuntamiento ha reiterado su compromiso con el desarrollo sostenible, la mejora de servicios públicos y la promoción de una convivencia basada en la cercanía y el progreso compartido.

