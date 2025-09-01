Alfafar refuerza su red de agua potable con un nuevo motor en el Pozo Castañeda El sistema permitirá bombear hasta 270.000 litros por hora y garantiza el suministro estable incluso en épocas de sequía

El Ayuntamiento de Alfafar ha dado un paso decisivo para blindar el abastecimiento de agua potable en el municipio. Lo ha hecho con la incorporación del conocido como Motor Puente de Piedra, un equipo capaz de generar hasta 270.000 litros por hora y que ya se ha conectado al Pozo Castañeda y a las instalaciones de tratamiento gestionadas por la empresa Hidraqua.

La actuación permite reforzar de forma notable la infraestructura hidráulica local y asegura la disponibilidad de agua destinada al consumo humano de manera continua, tanto para cocinar como para beber. El motor, situado en la carretera del Saler, había quedado en desuso en su función agrícola, pero el consistorio decidió recuperarlo para integrarlo en la red municipal.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, subrayó la relevancia de esta inversión: «Con la incorporación de este motor, aseguramos que nuestros vecinos tengan acceso a agua potable durante los próximos años, independientemente de las condiciones climáticas. Es un paso más en nuestra estrategia para garantizar servicios públicos de calidad y resiliencia frente a la sequía».

La cercanía del motor a las instalaciones de potabilización permitirá una operación más eficiente y una rápida respuesta en caso de incidencias. Una vez conectado con el pozo existente a pocos metros, el sistema podrá abastecer de forma estable a toda la población incluso en los periodos de sequía más severos.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta municipal por la sostenibilidad y la mejora de los servicios básicos. Con esta inversión, Alfafar refuerza su seguridad hídrica y se posiciona como un municipio comprometido con la gestión responsable de los recursos y la protección de su entorno.