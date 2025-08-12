Alfafar recupera su campo de fútbol con la ayuda de la Fundación Trinidad Alfonso El Ayuntamiento presenta la finalización de la primera fase de reconstrucción de la instalación deportiva y anuncia el inicio de la temporada

Nacho Roca Alfafar Martes, 12 de agosto 2025, 16:20 | Actualizado 16:48h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alfafar ha presentado la reconstrucción del campo de fútbol del municipio en su primera fase, unas obras que han tenido como objetivo recuperar el terreno de juego y rehabilitar los vestuarios. Esta primera fase ha sido sufragada por la Fundación Trinidad Alfonso con una inversión cercana a 1,2 millones de euros.

Como explica el alcalde de Alfafar, José Ramón Adsuara, «el firme del terreno de juego estaba bastante dañado por las montañas y montañas de enseres de toda la población tras la dana. Durante muchos días se trituraba en el campo de fútbol todo lo que íbamos sacando de la población, con maquinaria pesada y retroexcavadoras trabajando. Tenía mucho más daño estructural del que habíamos calculado» y añade que «la Fundación Trinidad Alfonso se ha portado muy bien con nosotros, aumentando su inversión hasta más de un millón de euros para poder reparar el campo».

Esta primera fase ha incluido además, con fondos del Ayuntamiento, la reparación de la valla perimetral y los vestuarios, por lo que tanto el equipo como la escuela podrán iniciar la temporada en las instalaciones deportivas de Alfafar.

El Ayuntamiento también ha previsto una segunda fase para continuar con la reconstrucción y mejora del complejo, que contará con las ayudas de la Diputación de Valencia. En esta nueva etapa se abordará la construcción de un nuevo edificio que albergará zonas de estudio, un kiosco y las oficinas del UDB Alfafar, además de más gradas, un vestuario femenino y la adecuación del entorno con más aparcamientos. Las zonas de estudio incluirán «un aula Colabora, que es un programa de asuntos sociales que tenemos para la integración de los niños en materia de estudio», explica Adsuara.

En la tercera fase del proyecto está previsto habilitar zonas de calistenia, parkour y skatepark, con el objetivo de crear un espacio de ocio y deporte gracias a fondos europeos.

Temas

Fútbol

Campo

Alfafar