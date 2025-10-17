Alfafar tendrá su propio ES-Alert y colocará megafonía para avisar de las emergencias El Ayuntamiento aprueba el Plan de Emergencias, que regula la suspensión de clases por fuertes lluvias

El Ayuntamiento de Alfafar ha celebrado este viernes un pleno extraordinario para aprobar su nuevo Plan de Emergencias, un documento que refuerza la coordinación ante episodios meteorológicos adversos y actualiza los protocolos de actuación en situaciones de riesgo, como fuertes lluvias o inundaciones.

La aprobación del plan supone un avance en materia de seguridad y prevención, y ya se está trabajando en la implantación de sistemas de megafonía, pantallas informativas en puntos estratégicos del municipio, la instalación de torres con alarmas sonoras para alertar a la población en caso de emergencia, y la incorporación al sistema ESAlert, una herramienta que permite enviar avisos de emergencia directamente a los teléfonos móviles de los vecinos.

Este plan se enmarca en una iniciativa conjunta de la Mancomunitat de l'Horta Sud y la Conselleria de Emergencias, cuyo objetivo es establecer criterios homogéneos y coordinados que garanticen una respuesta eficaz ante fenómenos meteorológicos. Una de las medidas más relevantes del protocolo es la coordinación en el cierre preventivo de centros educativos en caso de alerta naranja.

El plan establece diferentes niveles de alerta. En nivel verde no se adoptan medidas especiales, mientras que en nivel amarillo se mantiene la actividad normal salvo en puntos críticos. En nivel naranja se activan los equipos de emergencia, y si los avisos son por lluvia, viento o nieve se suspenden las actividades al aire libre, la actividad educativa de enseñanza no universitaria y los centros sociales de personas mayores.

En nivel rojo se activan los equipos de emergencia, se convoca sesión de CECOPAL, se intensifica la información a la ciudadanía y se suspenden todas las actividades al aire libre, parques, jardines, cementerio, actividades educativas y centros de mayores. Estos protocolos podrán adaptarse según avance la implantación y las necesidades de cada situación.

Empar Martín Ferriols, primera teniente de Alcaldía, explica que la suspensión de clases en alerta naranja es puntual y por un periodo de tiempo determinado, por tres motivos principales: en primer lugar, porque todavía no se tiene la aprobación del Estado para actuar sobre el alcantarillado y no se sabe cómo podrían verse afectadas determinadas calles del municipio en caso de fuertes tormentas; en segundo lugar, porque no se dispone de ningún informe sobre el estado de los barrancos que permita garantizar la mínima seguridad frente a lluvias torrenciales y crecidas; y, por último, porque se está a la espera de un informe del Plan PATRICOVA sobre el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana, que determinará el grado de vulnerabilidad de los municipios afectados.

«Entendemos que ni por conciliación familiar ni por sentido común tendría que ser así en situación normalizada. Pero es lo que nos recomiendan los cuerpos de seguridad para que las calles queden libres de circulación en caso de emergencia», aclara Martín Ferriols y recalca que abre la puerta a futuras modificaciones según avance la implantación.

El protocolo contempla también la creación de nuevas herramientas de comunicación rápida y ágil, como sistemas de automatización para evitar la circulación en pasos inundables y megafonía instalada en diferentes puntos del municipio. Asimismo, el Ayuntamiento considera necesario realizar actividades formativas y de concienciación dirigidas a distintos colectivos, especialmente en centros docentes y espacios de personas mayores o dependientes, con el objetivo de mejorar la preparación y la respuesta ante emergencias meteorológicas.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, destaca que la aprobación de este plan permite dar un paso más en la seguridad del municipio. «Seguimos trabajando para reforzar nuestra capacidad de respuesta ante emergencias. La prevención y la coordinación son claves para proteger a nuestra ciudadanía», añade. Con la aprobación de este protocolo, Alfafar avanza en su implicación por proteger a la ciudadanía y coordinar esfuerzos con el resto de municipios de l'Horta Sud para ofrecer una respuesta técnica, sólida y compartida ante emergencias meteorológicas.

