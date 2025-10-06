Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visita de obras a la residencia el pasado viernes. LP

Alfafar plantea aumentar las plazas de la nueva residencia de mayores

P. M.

VALENCIA

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:41

Comenta

Una visita de obras a la futura residencia pública de mayores de Alfafar sirvió para constatar el avanza de la construcción, además del planteamiento por parte del Ayuntamiento de ampliar el número de plazas respecto a las 93 previstas. La visita contó con la Secretaria Autonómica del Sistema Sociosanitario, Elena Albalat; el Director General de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino; y el Director de Fondos Europeos, Miguel Ruiz. Junto a ellos participaron el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y la concejala de Mayores, Fina Carreño. La inversión pública supera los 20 millones entre aportaciones de la Generalitat y el Ayuntamiento.

Durante el recorrido, se inspeccionaron los avances de la infraestructura, concebida para ofrecer un entorno moderno, seguro y adaptado a las necesidades de las personas mayores del municipio, tanto en régimen residencial como en modalidad de centro de día.

Uno de los puntos destacados fue la propuesta de ampliar el número de plazas del centro, una opción que surgió durante la visita institucional ante la creciente demanda de servicios sociosanitarios en la localidad. Las autoridades valorarán ahora su viabilidad desde el punto de vista técnico y presupuestario, de cara a una posible ampliación futura.

Además, se recordó que, tras la dana, se tomó la decisión técnica de anular el sótano inicialmente previsto en el proyecto. En su lugar, se ha optado por elevar el centro de día respecto a la cota original como medida de prevención frente a posibles inundaciones, garantizando así la seguridad de las instalaciones y sus futuros usuarios.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, subrayó el valor estratégico de esta actuación: «Esta residencia y centro de día son una prioridad para nuestro municipio. Estamos trabajando para que nuestras personas mayores tengan acceso a un servicio público de calidad, moderno y seguro. Visitas como esta permiten coordinar esfuerzos y seguir tomando decisiones que mejoren el proyecto y lo adapten a las necesidades reales de la ciudadanía.»

El proyecto está cofinanciado por fondos europeos y forma parte de la estrategia conjunta del Ayuntamiento de Alfafar y la Generalitat para fortalecer la red pública de cuidados. Esta infraestructura se enmarca en un modelo de atención integral y centrado en las personas, que busca mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  3. 3 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  6. 6

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  7. 7 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  8. 8

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  9. 9

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura
  10. 10

    La fiesta del interiorismo y la arquitectura valenciana en la terraza más lujosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alfafar plantea aumentar las plazas de la nueva residencia de mayores

Alfafar plantea aumentar las plazas de la nueva residencia de mayores