Alfafar instala un aljibe para recoger el agua de las vías El municipio restaura el entorno la Alquería del Pi y lo protege con depósitos subterráneos que puedan absorber las lluvias

Los municipios afectados por la dana reconstruyen sus edificios y calles pero aprovechan estas obras para introducir sistemas que protejan los bienes de futuras inundaciones.

En Alfafar, la restauración de la Alquería del Pi, un bien de interés cultural importante para la ciudad, sufrió las consecuencias de la riada de hace 9 meses ya que además de la lluvia recibió gran cantidad de agua que se derivaba de las vías del tren que se encuentran cercanas.

Para protegerlo, el consistorio ha optado por instalar un aljibe que recogerá el agua de la vía y evitará nuevos daños en caso de lluvias torrenciales.

Además, las obras de reconstrucción en esta zona servirán para crear una nueva zona verde al habilitar un jardín, se mejorará la iluminación y se peatonalizará la zona del ambulatorio y del Punto de Atención Continuada. Este espacio contará con un sistema drenante para favorecer que la lluvia pueda ser absorbida y los niveles no suban de forma peligrosa.

El alcalde, José Ramón Adsuara, avanza que se está finalizando la redacción de los proyectos en el resto de parques de la localidad y que pronto saldrán a información pública para poder adjudicarlos y comenzar las obras de reconstrucción.

Por otra parte, operarios trabajan también en la zona de la marjal de Alfafar con la reparación de los caminos rurales tras los daños por la dana. Estos trabajos se encuentran en su recta final y ya hay algunas vías que han sido asfaltadas y parcheadas.

El Ayuntamiento ha informado que las obras se paralizarán hasta el 26 de agosto pero que en breve, toda la marjal estará lista para la época de la sega, para que agricultores, ciclistas y visitantes puedan recorrerla con total seguridad.