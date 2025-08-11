Alfafar impulsa la mejora de infraestructuras con el apoyo de la Conselleria El Ayuntamiento de Alfafar y la Dirección General de Urbanismo abordan proyectos prioritarios de mejora en vías y puentes, con especial foco en la recuperación post-dana.

Nacho Roca Alfafar Lunes, 11 de agosto 2025, 10:28

El Ayuntamiento de Alfafar ha dado un paso importante en la recuperación de sus infraestructuras al mantener una reunión con la Directora General de Urbanismo e Infraestructuras, Mª José Martínez Ruzafa. El objetivo de este encuentro fue avanzar en los proyectos clave para la mejora de las vías y puentes del municipio.

Este impulso llega tras una reunión preliminar con Francisco José Gan Pampols, vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, quien mostró su apoyo a las iniciativas de Alfafar para la reparación de infraestructuras afectadas por la dana del pasado octubre. Gracias a este respaldo, Martínez Ruzafa ha visitado el municipio para colaborar estrechamente con el Ayuntamiento en la planificación de estas actuaciones.

Entre los temas tratados, destaca la autorización para el asfaltado de la vía pecuaria, proyecto que será gestionado por TRAGSA bajo la Conselleria de Agricultura. La actuación busca mejorar tanto la accesibilidad como la seguridad vial de la zona, beneficiando a los vecinos y sectores productivos que transitan por este tramo.

Por otro lado, en colaboración con el Ayuntamiento de Massanassa, se ha planteado la urgente intervención en el puente de la carretera comarcal 4126, que sufrió graves daños durante la dana. El paso constante de maquinaria pesada, vehículos agrícolas y unidades de emergencia como la UME ha acelerado el deterioro de la infraestructura. En este sentido, el Ayuntamiento de Alfafar ha solicitado a la Conselleria una mejora integral del puente, que incluirá la renovación de la señalización, el acondicionamiento del firme y el refuerzo de la estructura, para garantizar su seguridad y funcionalidad.

La Dirección General de Urbanismo ha mostrado su compromiso con la evaluación y ejecución de estas mejoras, en coordinación con el Ayuntamiento de Alfafar.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha subrayado la importancia de estas gestiones para asegurar infraestructuras seguras y accesibles, tanto para los ciudadanos como para las actividades económicas locales: «Estamos trabajando con todas las administraciones para garantizar que Alfafar disponga de infraestructuras adecuadas, prioritariamente enfocadas en la protección de nuestros vecinos y el desarrollo sostenible del municipio».

Por su parte, la directora general reafirmó su disposición para seguir asesorando al Ayuntamiento en la ejecución de las obras y destacó la relevancia de la colaboración interinstitucional en la consecución de estos objetivos.

Estas iniciativas marcan un avance significativo en la mejora y modernización de la red viaria de Alfafar, consolidando su compromiso con la seguridad, la movilidad responsable y el bienestar de la comunidad.