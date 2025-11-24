Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La niña de 4 años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
Espai Concilia en Alfafar. lp

Alfafar abre la inscripción para los programas «Espais Concilia» en navidades

Las actividades buscan ayudar a las familias en las vacaciones escolares

P. M.

VALENCIA

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

El Ayuntamiento de Alfafar, a través de la Concejalía de Igualdad y dentro del marco del Plan Corresponsables, ha puesto en marcha una nueva edición de los programas «Espais Concilia Navidad» y «Espais Concilia Reyes», destinados a facilitar la conciliación familiar durante el periodo vacacional escolar. Ambas iniciativas están dirigidas a niñas, niños y jóvenes de 3 a 16 años y se desarrollarán en el CEIP La Fila.

El programa Espais Concilia Navidad se llevará a cabo del 23 al 31 de diciembre, de lunes a viernes, en horario de 9:00h a 14:30h. Además, se ofrecerá servicio de escuela matinera de 8:30h a 9:00h, para permitir a las familias ajustar la entrada según sus necesidades laborales.

Por su parte, el programa Espais Concilia Reyes tendrá lugar los días 2 y 5 de enero, también en horario de 8:30h a 14:30h, incluye igualmente la opción de escuela matinera.

La concejala de Igualdad, Noelia Moreno Luján, explica que estas propuestas se conciben como espacios flexibles que permiten a las familias elegir días sueltos en función de sus circunstancias, con el objetivo de ofrecer alternativas reales de conciliación durante los periodos no lectivos. «Además, las actividades están diseñadas para fomentar la participación, la creatividad y el desarrollo personal, y para proporcionar un entorno seguro y educativo durante las vacaciones», añade.

El periodo de inscripciones estará abierto del 24 de noviembre al 15 de diciembre. La gestión se realizará presencialmente en el CMSS Tauleta, de lunes a viernes de 10:00h a 14:00h. También se ha habilitado el correo electrónico corresponsables@alfafar.es y el teléfono 665 312 007 para resolver dudas o solicitar información adicional.

Estos programas están subvencionados por el Ministerio de Igualdad, la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives, y se integran en el marco estatal del Plan Corresponsables, cuyo objetivo es promover políticas de igualdad y facilitar la conciliación corresponsable en los hogares.

Con iniciativas como «Espais Concilia», Alfafar reafirma su implicación con las familias, la educación y el bienestar social, para ofrecer soluciones prácticas y accesibles para atender las necesidades de conciliación en periodos clave del calendario escolar

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  2. 2

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  3. 3

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  5. 5 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  6. 6

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  7. 7

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  8. 8

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  9. 9

    Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»
  10. 10

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alfafar abre la inscripción para los programas «Espais Concilia» en navidades

Alfafar abre la inscripción para los programas «Espais Concilia» en navidades