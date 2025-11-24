Alfafar abre la inscripción para los programas «Espais Concilia» en navidades Las actividades buscan ayudar a las familias en las vacaciones escolares

El Ayuntamiento de Alfafar, a través de la Concejalía de Igualdad y dentro del marco del Plan Corresponsables, ha puesto en marcha una nueva edición de los programas «Espais Concilia Navidad» y «Espais Concilia Reyes», destinados a facilitar la conciliación familiar durante el periodo vacacional escolar. Ambas iniciativas están dirigidas a niñas, niños y jóvenes de 3 a 16 años y se desarrollarán en el CEIP La Fila.

El programa Espais Concilia Navidad se llevará a cabo del 23 al 31 de diciembre, de lunes a viernes, en horario de 9:00h a 14:30h. Además, se ofrecerá servicio de escuela matinera de 8:30h a 9:00h, para permitir a las familias ajustar la entrada según sus necesidades laborales.

Por su parte, el programa Espais Concilia Reyes tendrá lugar los días 2 y 5 de enero, también en horario de 8:30h a 14:30h, incluye igualmente la opción de escuela matinera.

La concejala de Igualdad, Noelia Moreno Luján, explica que estas propuestas se conciben como espacios flexibles que permiten a las familias elegir días sueltos en función de sus circunstancias, con el objetivo de ofrecer alternativas reales de conciliación durante los periodos no lectivos. «Además, las actividades están diseñadas para fomentar la participación, la creatividad y el desarrollo personal, y para proporcionar un entorno seguro y educativo durante las vacaciones», añade.

El periodo de inscripciones estará abierto del 24 de noviembre al 15 de diciembre. La gestión se realizará presencialmente en el CMSS Tauleta, de lunes a viernes de 10:00h a 14:00h. También se ha habilitado el correo electrónico corresponsables@alfafar.es y el teléfono 665 312 007 para resolver dudas o solicitar información adicional.

Estos programas están subvencionados por el Ministerio de Igualdad, la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives, y se integran en el marco estatal del Plan Corresponsables, cuyo objetivo es promover políticas de igualdad y facilitar la conciliación corresponsable en los hogares.

Con iniciativas como «Espais Concilia», Alfafar reafirma su implicación con las familias, la educación y el bienestar social, para ofrecer soluciones prácticas y accesibles para atender las necesidades de conciliación en periodos clave del calendario escolar