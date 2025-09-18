Aldaia renueva las ayudas de material escolar
El plazo de solicitudes se cerrará el 8 de octubre
S. V.
VALENCIA
Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:11
El Ayuntamiento de Aldaia ha abierto el plazo para solicitar la beca destinada al material escolar del próximo curso para los alumnos del municipio. Este se cerrará el próximo 8 de octubre.
La cuantía de las ayudas es: 20 € para Educación Infantil 1º y 2º ciclo y Educación Especial de 0 a 5 años; 40€ para Primaria y Educación Especial de 6 a 11 años; 50€ para Secundaria, Formación Profesional Básica, PFCB (Programas Formativos de Calificación Básica) y Educación Especial de 12 y más años; 60€ para Bachiller y para Ciclos Medio y Superior.
Cabe señalar que para los casos de familia numerosa, monoparental, de acogida y/o diversidad funcional del 65%, las cuantías se incrementarán en un 50% (no sería acumulable si se dieran varias condiciones). Si el importe de las facturas presentadas no supera las cantidades indicadas, la ayuda se limitará al importe justificado.
Los requisitos y obligaciones para recibir la beca son: estar empadronado en Aldaia con anterioridad a la fecha de publicación de las presentes bases en el BOP y matriculado en un centro público o concertado salvo en Educación Especial. El material escolar podrá ser adquirido en las librerías o papelerías mencionadas anteriormente, en establecimientos colaboradores de Aldaia o a través del AMPA del centro escolar. Además, el colegio Mariano Serra será el encargado de repartirlo entre sus alumnos.
La instancia se puede solicitar a través de la web del Ayuntamiento (aldaia.es), en el departamento de Educación, abierto en julio y agosto de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 o en las siguientes papelerías: Papelería JC, Librería Cuentos de Fábula, Col·legi Mariano Serra, Còpies Aldaia, Urban Bags, S.L. , Papereria Garrigós, Crisan, Kiosko Platero, E.I. Angelets, E.I. El cole, E.I. Nadons o E.I.M. Llavoreta.
La solicitud se puede presentar telemáticamente en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. También presencialmente a partir de septiembre tras solicitar cita previa en el teléfono de Educación (96 198 88 12), a través de la web o de la app 'Aldaia'.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.