Aldaia, con la mirada siempre hacia el barranco de la Saleta

Los fríos datos de la dana en Aldaia son tremendos. Además de la tragedia de las seis víctimas mortales, un total de 11.000 vehículos ... resultaron siniestrados, junto a 4.000 viviendas y sobre un millar de comercios y empresas, según los datos que maneja el alcalde de la localidad, Guillermo Luján. De hecho, en el reparto de ayudas de la Fundación Amancio Ortega se llegaron a 2.300 casos a comercios y viviendas.

Algo más de diez meses después, todavía queda mucho trabajo por hacer. La limpieza ha funcionado, como se observa en un recorrido por el municipio, aunque otro asunto son las viviendas en plantas bajas pendientes de rehabilitación. Calles como Iglesia, San Juan de Ribera o Mayor, junto a San Francisco, San Vicente o Virgen del Remedio son buenos ejemplos de esto.

¿Qué falta por hacer? Mucho en opinión de Vicente Carcelén, de la plataforma vecinal de afectados por la dana. «No se ha hecho nada para evitar futuras inundaciones», dice rotundo, para citar como ejemplo que el otro día «estaban probando los anclajes de las compuertas de la calle de la Iglesia, que no están ni preparadas», en referencia a una de las zonas del municipio que antes se inunda y donde se habilita este tipo de barreras, además de sacos, para que no entre el agua en un paso inferior.

AHORA ANTES La Saleta tras la dana y en la actualidad. LP/JESÚS SIGNES

Aldaia vive mirando con temor al barranco de la Saleta, más que nunca quizás. La solución encontrada por la Confederación del Júcar es conectarlo con el nuevo cauce, algo que ya tiene en marcha después del estudio de las alegaciones presentadas. Las de Valencia fueron una de ellas, poniendo el acento la capacidad del Plan Sur para asimilar los más de 100 metros cúbicos por segundo que llegará por la canalización. Cada vez que puede, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, pide a su homóloga María José Catalá que no se oponga a esta infraestructura. El último argumento ha sido desvelar que se contemplaba en el proyecto del nuevo cauce del Turia.

«La obra del barranco de la Saleta es a largo plazo. Ahora, en el tramo urbano se podían haber levantado muros más altos a ambos lados o profundizar para que tenga más capacidad, pero no se ha hecho nada», afirma. Un problema añadido es la presencia de vías ferroviarias y un paso inferior, que convierten el barranco en un 'cul de sac'.

VÍCTIMAS 6 fallecidos se registraron en el municipio de Aldaia el pasado 29 de octubre por la dana.

Sobre esto, Carcelén afirma que el túnel «debe desaparecer», aunque los vecinos desconocen si hay algún proyecto en marcha. «Sí que nos consta la propuesta de abrir zonas de drenaje y laminación aguas arriba, fuera de Aldaia, para que no llegue tanto caudal», sostiene sobre un proyecto de la Confederación del Júcar.

En cuanto a la reactivación de negocios y reconstrucción de casas, «no llega el dinero del Consorcio», para indicar que las ayudas del Gobierno «llegan con cuentagotas». Esta parte de la recuperación está también pendiente, a pesar de que la mirada se enfoque más hacia las grandes infraesctruras hidráulicas.

RECONSTRUCCIÓN 39,54 millones de euros es la cantidad asignada por el Ministerio de Política Territorial al Ayuntamiento para la reconstrucción de infraestructuras y dotaciones municipales.

Este proyecto preocupa también mucho a la asociación de vecinos del barrio del Cristo, aunque por otro motivo, en concreto porque se oponen a un trazado que pasa cerca de esta zona residencial con un canal soterrado. Fuentes de la entidad señalan que no resultaron afectados directamente por la dana porque «estamos un poco más altos, nos salvamos por poco. Las necesidades que tenemos siguen siendo las mismas de antes».

Esa esa es la razón de que la primera ayuda en el municipio «fue del barrio del Cristo, donde vivimos 7.000 personas. Todos trabajaron de un modo u otro, recogiendo comida, limpiando o haciendo galas benéficas, a pesar de que nos sentimos menospreciados por años de promesas incumplidas», aseguraron.

Consideran que la solución para el barranco perjudica a ese barrio. «No ha habido transparencia tampoco a la hora de informar a los ciudadanos, eso crea un temor a que no es una solución pensada, sino algo rápido y sin razonarlo mucho».

Desde la dana, señalan el barrio del Cristo se ha visto desfavorecido en los servicios públicos, el mobiliario urbano o las dotaciones. «Siempre hemos pedido las mismas que en Aldaia para que no se convierta en un geto, lo que se ve agravado por los efectos de la dana. Muchos problemas se han ido dejando».