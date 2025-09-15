Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las casa de la calle Mayor todavía con restos visibles de la dana en Aldaia. IRENE MARSILLA
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

Aldaia, con la mirada siempre hacia el barranco de la Saleta

Los enormes daños por la dana siguen en el municipio, que aspira a una solución definitiva para evitar más inundaciones

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:54

Los fríos datos de la dana en Aldaia son tremendos. Además de la tragedia de las seis víctimas mortales, un total de 11.000 vehículos ... resultaron siniestrados, junto a 4.000 viviendas y sobre un millar de comercios y empresas, según los datos que maneja el alcalde de la localidad, Guillermo Luján. De hecho, en el reparto de ayudas de la Fundación Amancio Ortega se llegaron a 2.300 casos a comercios y viviendas.

