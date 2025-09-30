Alcàsser, un pueblo afectado que ayudó a los municipios vecinos

Nacho Roca Alcàsser Martes, 30 de septiembre 2025, 02:38 Comenta Compartir

Alcàsser fue uno de los municipios castigados por la dana del 29 de octubre de 2024. El desbordamiento del barranco de Picassent arrasó infraestructuras, tumbó dos pasarelas, una peatonal y otra ciclopeatonal, bloqueó caminos y anegó calles como Castilla-La Mancha, que tuvieron que ser cerradas de inmediato.

Casi un año después, la reconstrucción avanza. Se ha instalado una nueva pasarela ciclopeatonal, adaptada a las exigencias de 2025 y no a las de los años 90. Está prácticamente terminada, a la espera de que la EPSAR concluya obras pendientes en el conector oeste. Además, se ha repuesto la escollera en la parte del barranco que linda con la población y se ejecuta un nuevo refuerzo en el costado del cauce para proteger edificios y caminos. El Ayuntamiento agradece el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Agricultura y la de Infraestructuras por el respaldo técnico y económico en estas actuaciones.