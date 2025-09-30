Alcàsser, un pueblo afectado que ayudó a los municipios vecinos
El pabellón de Plalesa, convertido primero en refugio, pasó a ser almacén improvisado. La magnitud de la ayuda obligó a ampliar la red y la cooperativa local cedió sus instalaciones
Nacho Roca
Alcàsser
Martes, 30 de septiembre 2025, 02:38
Alcàsser fue uno de los municipios castigados por la dana del 29 de octubre de 2024. El desbordamiento del barranco de Picassent arrasó infraestructuras, tumbó dos pasarelas, una peatonal y otra ciclopeatonal, bloqueó caminos y anegó calles como Castilla-La Mancha, que tuvieron que ser cerradas de inmediato.
Casi un año después, la reconstrucción avanza. Se ha instalado una nueva pasarela ciclopeatonal, adaptada a las exigencias de 2025 y no a las de los años 90. Está prácticamente terminada, a la espera de que la EPSAR concluya obras pendientes en el conector oeste. Además, se ha repuesto la escollera en la parte del barranco que linda con la población y se ejecuta un nuevo refuerzo en el costado del cauce para proteger edificios y caminos. El Ayuntamiento agradece el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Agricultura y la de Infraestructuras por el respaldo técnico y económico en estas actuaciones.