El alcalde de Paiporta carga contra Mazón: «Se han aprovechado de mi reunión»

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha cargado este martes contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, un día después de la reunión que mantuvieron en el Palau de la Generalitat. El primer edil ha señalado que no «me ha gustado la parte final» de la nota de prensa de Presidencia donde se atacaba al Gobierno y se hacían una serie de reivindicaciones desde la Administración autonómica.

Ciscar ha incidido varias veces en su primer encuentro con la prensa como alcalde en que se trató de una «reunión institucional», tras lo que mostró su «respeto más absoluto» con las víctimas de la dana. ¿Se ha quejado alguna? le preguntaron inmediatamente. «No, ninguna me ha llamado», contestó.

El alcalde acudió al Palau con una serie de peticiones, explicó, como los últimos trámites para la construcción de un instituto, un nuevo centro de Emergencias y un enlace con la CV-33 desde el municipio. En todas, señaló, recibió el compromiso del jefe del Consell para al menos estudiar las propuestas.

Pero eso no fue suficiente para cambiar la opinión de Ciscar sobre Mazón. Recordó que votó en el pleno a favor de su dimisión y le invitó a que se reuniera con las asociaciones de víctimas en Paiporta, ofreciendo para ello el mismo salón de plenos del Ayuntamiento.

«Si tenemos un problema en el Ayuntamiento hay que plantearlo donde toque», dijo, pero consideró que la parte final de la nota, donde aludió a que esta reunión «sirva de ejemplo a otras Admnistraciones nos queda muy para arriba y eso es lo que nos ha disgustado, yo he ido a hablar de temas de Paiporta, no entro en otro tipo de historias que él sí que ha entrado. Por eso pienso, que se ha hecho una mala utilización, se ha aprovechado mi presencia».

«Ninguna asociación de víctimas me ha dicho nada, pero lo digo yo. Este Ayuntamiento respeta profundamente a las víctimas, no puede ser de otra manera», para señalar una vez más que había votado en el pleno a favor de la dimisión del presidente de la Generalitat. Pienso que no estaba donde debía estar ese día y los que estaban no hicieron muy bien su trabajo porque puedo decir que nadie nos avisó de lo que venía, salvo los mensajes de la mañana del 112 , pero no nos dijeron que el nivel del barranco iba a subir nueve metros y medio en menos de una hora. Por lo tanto, eso se merece por parte del presidente tomar decisiones sobre su continuidad«.