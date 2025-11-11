Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Servicios de limpieza. Ayuntamiento.

Albuixech refuerza la limpieza de alcantarillas y colectores ante la llegada de las lluvias

El Ayuntamiento y Aguas de Valencia intensifican los trabajos preventivos para garantizar el buen estado de la red y evitar problemas por acumulaciones o plagas

Nacho Roca

Albuixech

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:13

Comenta

El Ayuntamiento de Albuixech ha iniciado una campaña intensiva de mantenimiento y limpieza del alcantarillado para preparar la red municipal ante las lluvias de las próximas semanas. La actuación, desarrollada junto a Aguas de Valencia, busca asegurar que el sistema de drenaje funcione con eficacia y evitar así problemas de acumulación de agua, malos olores o presencia de plagas.

Los trabajos incluyen la limpieza de los 14 kilómetros de colectores que recorren el municipio, así como la revisión y puesta a punto de los imbornales. Estas labores forman parte del plan anual de mantenimiento preventivo que se lleva a cabo de forma periódica para conservar la red en perfecto estado y garantizar su capacidad de respuesta frente a episodios de lluvia intensa.

La alcaldesa, Marta Ruiz Peris, ha subrayado la importancia de mantener la red de saneamiento en condiciones óptimas durante todo el año. «El trabajo preventivo es esencial para evitar inundaciones o incidencias cuando llegan las lluvias fuertes. Es una inversión en tranquilidad y bienestar para nuestros vecinos», ha afirmado.

Para la limpieza se utiliza un camión cuba autoaspirante que proyecta agua a presión y arrastra los sedimentos acumulados en los conductos. El proceso se realiza de manera progresiva, tramo a tramo, hasta cubrir toda la red. Además, se emplean cámaras de inspección que permiten comprobar el estado interior de las tuberías y verificar que no existen obstrucciones.

Todo el material retirado se transporta a los puntos autorizados para su tratamiento. Con esta campaña, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con el mantenimiento de las infraestructuras básicas y la prevención de problemas antes de la temporada de lluvias, garantizando así un entorno urbano más seguro y saludable.

