Alboraya inicia la restauración paisajística del entorno de 'Els Peixets' La actuación se centra en la regeneración ambiental en las motas del espacio natural

El Ayuntamiento de Alboraya ha decidido poner en marcha una actuación en las motas del Carraixet para la restauración paisajística alrededor de las huertas y el entorno de 'Els Peixets'. El proyecto se incluye en el Plan Estratégico de Turismo (PET) del consistorio, y tiene como objetivo la regeneración de este espacio tan importante tanto para los vecinos como para las personas que visitan el municipio.

La intervención se alinea con la estrategia de puesta en valor de la huerta y las playas de Alboraya, que busca vincular el atractivo de la línea de costa con los recursos patrimoniales del interior. La ubicación es próxima a la playa natural de Alboraya y un punto de confluencia de itinerarios ciclopeatonales.

La actuación será ejecutada por el Ayuntamiento a través de las concejalías de Turismo y Playas, y Urbanismo y Patrimonio. El presupuesto es de 192.000 euros, financiados gracias a fondos europeos. La empresa adjudicataria que está ejecutando las obras es Natura Constructiva, y la redacción del proyecto y dirección es de Projar.

El ámbito de la intervención son las motas del barranco en su tramo más cercano a la «Ermita dels Peixets», una construcción muy característica del patrimonio alborayense situada en un paraje dunar. La ermita cuenta con gran arraigo en el municipio Alboraya, además de ser un reclamo para visitantes, y commemora el milagro homónimo ocurrido en el siglo XIV en este mismo lugar.

Las acciones previstas se centran en la limpieza y renaturalización, adecuación del terreno, instalación de señalización y mobiliario urbano adaptado al entorno, y la ejecución de tareas de mantenimiento. Se mejorará el paisaje de esta zona, rehabilitando las parcelas localizadas a ambos márgenes del barranco del Carraixet, con el propósito de conectar la ermita con la línea de playa.

Los trabajos incluyen la eliminación de especies vegetales invasoras y su sustitución por vegetación autóctona, así como la realización de movimientos de tierra para homogeneizar la topografía existente. Se procederá a la instalación de mobiliario urbano sostenible, con especial atención a la creación de espacios de sombra y descanso que se integren en el paisaje y señalética orientada a la sensibilización y orientación de los visitantes. La actuación se completará con un observatorio de aves en un punto estratégico, y el inicio de mejoras en el cordón dunar de la playa natural.

