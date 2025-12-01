Alboraya amplía el plazo de entrega del nuevo IES La Patacona hasta marzo El alcalde Chavarría visita las obras, que están en una fase muy avanzada

P. M. VALENCIA Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:52

El Pleno del Ayuntamiento de Alboraya aprobó la semana pasada por unanimidad el plazo para finalizar la construcción del nuevo instituto público en La Patacona hasta marzo de 2026. El alcalde, Miguel Chavarría, y la concejala de Urbanismo, Ana Bru, visitaron este lunes las obras para ver el estado de las mismas y supervisar el proyecto en ejecución.

La construcción sigue su curso, y se están ultimando los detalles para poder tener el centro educativo público finalizado para marzo de 2026. Ya se están realizando los acabados, instalando ventanas y puliendo suelos para dejar preparados los últimos detalles de los aularios. Próximamente, se acometerá la urbanización exterior y las zonas ajardinadas y accesos, dando por acabada la obra en la parcela municipal dotacional.

El nuevo instituto será un edificio de planta baja y dos alturas que contará con 20 unidades de ESO, 4 de Bachillerato, cafetería y gimnasio. Será un centro de bajo consumo energético y adaptado a las exigencias de sostenibilidad actuales, que contará con un amplio patio central con pistas deportivas y zonas de juegos con árboles de sombra.

El actual IES La Patacona pasará a ofrecer un mayor catálogo de titulaciones de Formación Profesional, mientras que el nuevo instituto acogerá la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.