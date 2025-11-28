Alboraya adjudica el nuevo contrato de limpieza con el que triplicará la inversión del servicio El pleno municipal adjudica el servicio a FCC Medio Ambiente SAU por 42.326.107 euros durante 12 años

El Ayuntamiento de Alboraya entra en la recta final de su nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos, dada una de las demandas vecinales más importantes de los últimos años y después de dos años de gran trabajo entre personal técnico y grupos políticos. El Pleno Municipal aprobó este jueves aprobado la adjudicación del contrato a FCC Medi Ambient SAU por un valor de 42.326.107 euros en total y una duración de 12 años.

La inversión, que triplicará la cifra actual y dejará 3.527.175 euros al año en limpieza viaria, supone un importante aumento de medios técnicos y humanos respecto al actual servicio, ya obsoleto, que invertía un máximo de 1.225.609 euros anuales (a fecha del ejercicio 2024, último año completo). Todas las mejoras contempladas, eso sí, se pondrán en marcha progresivamente durante el primer año y empezará a notarse en los próximos meses, una vez finalicen todos los trámites posteriores a la licitación.

El nuevo contrato supondrá la renovación total de contenedores (más accesibles, modernos y con menor impacto visual), la sustitución del sistema enterrado obsoleto por un hidráulico, silencioso y sin necesidad de camiones especiales, la agrupación de fracciones para facilitar la separación de residuos, la recogida puerta a puerta para comercios y mejoras en el huerto informar a la ciudadanía y comercios en la correcta separación y reducción de residuos.

El servicio también aumenta significativamente el personal y la maquinaria para conseguir una limpieza más ágil y efectiva, incluyendo lavacontenedores, barredoras e hidrolimpiadoras, además de una adecuación del espacio público para la correcta colocación y mantenimiento de contenedores, reduciendo molestias y mejorando la estética urbana. Además, colocará el feedback vecinal en su eje central, estableciendo una plataforma de gestión de quejas y reclamaciones y una evaluación constante para tener controlado el servicio en los tres núcleos y huerta. También se constituirá una comisión especial para el control periódico de la nueva contrata tanto por el gobierno como por todos los grupos políticos.