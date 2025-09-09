Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Limpieza del alcaltarillado en una calle de Albal. LP

Albal refuerza la limpieza de alcantarillas ante la temporada de lluvias

El Consistorio y Aqualia ponen en marcha una campaña preventiva las próximas semanas

P. M.

VALENCIA

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:02

El Ayuntamiento de Albal, a través de la empresa concesionaria Aqualia, ha intensificado desde finales de agosto la limpieza de imbornales y colectores de alcantarillado para prevenir inundaciones con la llegada de las lluvias otoñales.

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, ha subrayado este martes la relevancia de estas actuaciones: «Un alcantarillado en buen estado es sinónimo de seguridad para nuestros vecinos. Prepararnos ante las posibles lluvias no es solo una cuestión de infraestructura, sino de tranquilidad ciudadana. Con esta campaña queremos adelantarnos a posibles incidencias y garantizar que Albal esté preparado y en las mejores condiciones».

El alcantarillado del municipio, en la actualidad, y tras la dana del pasado año, que dejó depósitos de barro y residuos en la red, agravados por los vertidos derivados de las labores de limpieza posteriores, goza de un buen funcionamiento y sin problemas destacables. Ahora, el consistorio ha puesto en marcha una campaña preventiva que se extenderá por todo el término municipal en las próximas semanas de cara a la posible llegada de la gota fría.

«Es fundamental preservar la eficiencia del sistema de alcantarillado. Los colectores están diseñados para un caudal concreto y, si la capacidad se reduce por sedimentos o residuos sólidos, el sistema pierde eficacia justo cuando más se necesita: en episodios de lluvia torrencial», explica Rafa García, jefe del servicio de Aqualia en Albal.

El concejal de Servicios Urbanos, Valero Eustaquio, destaca la importancia de estas actuaciones de mantenimiento: «Prevenir encharcamientos y mantener despejado el sistema de saneamiento protege las infraestructuras urbanas, evita plagas y malos olores y garantiza el cumplimiento de la normativa medioambiental».

Desde Aqualia recuerdan que mantener en buen estado los imbornales evita que el agua se acumule en calles y acabe filtrándose en garajes, sótanos y bajos comerciales. Además, reduce la presión sobre el pavimento y las redes subterráneas, lo que evita daños costosos en la calzada y en la propia red de alcantarillado.

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Albal y Aqualia refuerzan su compromiso con la seguridad y el bienestar vecinal, garantizando que el municipio afronte la temporada de lluvias con un alcantarillado en óptimas condiciones y minimizando así los riesgos de inundaciones y daños en la vía pública.

