Mural dedicado al jugador Paredes. LP

Albal luce un mural dedicado al futbolista Pepe Paredes

La obra, ubicada en uno de los muros del IES Albal, ha sido realizada por el reconocido artista Nacho Mawe

S. V.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:44

El municipio de Albal muestra ya un mural dedicado al futbolista local Pepe Paredes. Esta obra forma parte de una iniciativa impulsada por la Fundación del Valencia CF en los pueblos afectados por la dana, y ha sido posible gracias a la colaboración de la Diputación de Valencia.

El mural, ubicado en uno de los muros del IES Albal, en la calle Torrente, ha sido realizado por el reconocido artista Nacho Mawe, especialista en murales de estilo realista y destacado divulgador del arte urbano a través de sus redes sociales. Mawe ha participado también en proyectos de la «Ruta de Arte Urbano VCF» del Valencia CF y ha sido nominado a premios de relevancia internacional, como los IAMRAP Awards al Mejor Artista Urbano.

El acto de presentación celebrado esta semana contó con la presencia de Miguel Ángel Bossio, leyenda y embajador del Valencia CF, quien asistió en representación del club. Asimismo, estuvieron presentes el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, el concejal de Juventud, Adrián Domingo, la concejala de Deportes, Azucena Muñoz, y el concejal de Urbanismo, Valero Eustaquio.

Acto oficial de la inauguración del mural. LP

Un evento al que no faltaron familiares del mítico futbolista albalenc Pepe Paredes, quien militó en el Levante UD, alcanzó la internacionalidad con la selección española B, y posteriormente jugó en el Valencia CF, club con el que conquistó la Copa de Ferias en 1962.

Entre los reconocimientos a su figura destaca que el campo de fútbol municipal de Albal fue rebautizado en su honor como «Estadio Pepe Paredes».

El alcalde José Miguel Ferris destacó: «El Ayuntamiento de Albal quiere agradecer muy especialmente a la Fundación del Valencia CF, a la Diputación de Valencia, a la familia de Pepe Paredes y a todas las vecinas y vecinos que participaron en este emotivo acto, especialmente a los más pequeños, que llenaron la calle de fútbol, alegría y esperanza de futuro.»

La tarde estuvo marcada por un ambiente festivo, reforzado por la presencia de Amunt, la mascota oficial del Valencia CF, que hizo disfrutar a los niños y niñas con fotografías, juegos y momentos llenos de ilusión.

Por su parte, el concejal de Juventud, Adrián Domingo, señaló: «Estamos muy agradecidos con la iniciativa del VCF con los municipios afectados por la DANA. Es para este gobierno un orgullo que el valencianismo esté representado en Albal. Esta iniciativa sirve para que los jóvenes conozcan los valores del deporte y a un jugador emblemático de nuestro municipio como Pepe Paredes.»

