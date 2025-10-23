Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Alzira
Muro en recuedo de la dana. LP

Albal conmemora un año de la dana con una jornada en honor a víctimas y voluntarios

l Ayuntamiento organiza actos por el primer aniversario de la tragedia

P. M.

VALENCIA

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:00

Comenta

El próximo miércoles 29 de octubre, se cumple un año de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectó gravemente a la localidad de Albal, dejando tras de sí importantes daños materiales y un fuerte impacto emocional en la ciudadanía.

Con motivo de esta fecha tan significativa, el Ayuntamiento de Albal ha organizado una jornada conmemorativa para rendir homenaje a las víctimas y expresar el agradecimiento a los voluntarios que participaron en las labores de ayuda y recuperación.

La jornada comenzará a las 12:00 horas, en la plaza del Jardí, donde se celebrará un acto institucional en el que se leerá un manifiesto en memoria de las víctimas y de reconocimiento a los voluntarios.

Tras la lectura, se guardarán tres minutos de silencio y se realizará una ofrenda floral con crisantemos blancos, acompañada por el encendido de cirios en recuerdo de las personas fallecidas.

Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, la conmemoración se trasladará al Parque San Carlos, donde se celebrará un concierto del grupo «Segon Temps», seguido de un recital de poesía a cargo de Noelia Pascual.

El acto culminará con la presentación de la maqueta de la escultura dedicada a las víctimas y voluntarios, obra de la artista albalenca Ana Bonora, que será instalada próximamente en el propio parque.

Desde el Ayuntamiento de Albal se ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía, asociaciones y entidades locales para que se sumen a esta jornada, «tan importante para la historia de nuestro pueblo y especialmente para honrar a las víctimas de aquel trágico martes 29 de octubre y a quienes ayudaron a Albal a renacer tras la DANA».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  4. 4 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  5. 5 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Alzira
  6. 6 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  7. 7 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  8. 8

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  9. 9

    Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»
  10. 10 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Albal conmemora un año de la dana con una jornada en honor a víctimas y voluntarios

Albal conmemora un año de la dana con una jornada en honor a víctimas y voluntarios