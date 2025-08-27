Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
Reunión de la junta de seguridad en Alaquàs. LP

Alaquàs reúne al Cecopal para estar preparado ante emergencias

En la reunión también se trató la seguridad en las fiestas mayores

A. T.

Alzira

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:45

Alaquàs se prepara para la llegada del otoño y las lluvias y por ello se realizó una reunión, con todos los agentes implicados, para establecer las actuaciones en caso de riesgo de inundaciones y fuertes lluvias.

El alcalde de Alaquàs, Toni Saura, reunió al Comité Especial de Coordinación de Emergencias ( CECOPAL) a fin de adoptar las medidas preventivas, de control y coordinación de los trabajos antes posibles emergencias, por viento, tormentas, precipitaciones y avenidas de aguas en nuestro municipio, ante el inicio de las fiestas mayores y cara al próximo otoño.

Por otra parte, también hubo un encuentro de la Junta Local de Seguridad con el fin de fijar los canales de organización, colaboración e información entre el cuerpo de Policía Local, Autonómico y Nacional durante la celebración de las fiestas mayores de Alaquàs que empezarán este viernes 25 de agosto. Una reunión en la cual estuvieron presentes representantes de todas las administraciones.

