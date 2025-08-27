Alaquàs reúne al Cecopal para estar preparado ante emergencias En la reunión también se trató la seguridad en las fiestas mayores

A. T. Alzira Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:45

Alaquàs se prepara para la llegada del otoño y las lluvias y por ello se realizó una reunión, con todos los agentes implicados, para establecer las actuaciones en caso de riesgo de inundaciones y fuertes lluvias.

El alcalde de Alaquàs, Toni Saura, reunió al Comité Especial de Coordinación de Emergencias ( CECOPAL) a fin de adoptar las medidas preventivas, de control y coordinación de los trabajos antes posibles emergencias, por viento, tormentas, precipitaciones y avenidas de aguas en nuestro municipio, ante el inicio de las fiestas mayores y cara al próximo otoño.

Por otra parte, también hubo un encuentro de la Junta Local de Seguridad con el fin de fijar los canales de organización, colaboración e información entre el cuerpo de Policía Local, Autonómico y Nacional durante la celebración de las fiestas mayores de Alaquàs que empezarán este viernes 25 de agosto. Una reunión en la cual estuvieron presentes representantes de todas las administraciones.