Alaquàs acelera las obras en espacios públicos con el Plan de Empleo por la dana El Ayuntamiento recibe algo más de 800.000 euros para contrataciones

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:05

Durante los meses de julio y agosto se han realizado difererents tareas de reconstrucción y rehabilitación de diferentes zonas dañadas por los efectos de la dana en Alaquàs. Estos trabajos han sido posibles gracias al Plan de Ocupación Estatal DANA destinado a la contratación de personas en paro a través del cual Alaquàs recibió por parte del Servicio Público de Ocupación Estatal del Ministerio de Trabajo una subvención de 824.040 euros.

Las primeras 27 personas (1 auxiliar de biblioteca, 3 jefes administrativos, 1 oficial de albañilería, 9 oficiales de jardinería, 1 fontanero, 10 oficiales de pintura y 2 oficiales de primera polivalentes) se incorporaron el pasado mas de julio y han estado realizando diversas tareas desde diferentes perfiles profesionales, gran parte de ellos adscritos a los departamentos de Servicios Urbanos y Parcos y Jardines.

En cuanto a los trabajos de pintura, se han realizado trabajos en varios centros educativos de Alaquàs, principalmente en el CEIP Amparo Alabau, que fue el más afectado por la catástrofe, así como en el CEIP Bonavista y CEIP Sanchis Almiñano. Están realizando también otros trabajos en parques, jardines y edificios públicos.

En cuanto a la jardinería, se han realizado trabajos de poda, limpieza de residuos y cortado de césped en diferentes zonas como parques, alamedas, rotondas y Piscina Municipal. Han desbrozado la maleza de los alcorques del Polígono industrial del Bovalar y han realizado tareas de riego.

El personal de fontanería ha realizado trabajos de limpieza, desinfección y mantenimiento de diferentes fondos, reparación de escapes de agua y adecuación del sistema de riego.

El personal de obra ha trabajado con el personal fijo en tareas de reparación de baldosas, aceras, muros, zócalos y tapado de agujeros. Han colocado bolardos nuevos y han realizado encofrado en el mobiliario urbano. El personal polivalente ha realizado tareas de poda de árboles, trabajos de apoyo y retirada de vallas quemadas.

El personal contratado para tareas auxiliares administrativas ha trabajado en la Biblioteca Municipal realizando manchas de catalogación, ordenación, clasificación y préstamo de libros. El personal administrativo ha recopilado imágenes e información sobre los trabajos realizados. De forma paralela realizan una evaluación de calles más afectadas por la dana para informar de la situación.