Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del lunes toca en un pueblo famoso por ser la sede central de una gran empresa
Agustín Navarro junto a uno de sus futbolínes. Iván Arlandis

Agustín Navarro, el último artesano del futbolín valenciano

Tras más de cuarenta años fabricando mesas de juego a mano, Navarro resiste en su taller de Paiporta, reconstruido después de la dana, y mantiene viva una tradición que desaparece en España

Nacho Roca

Catarroja

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:59

Comenta

La historia de Agustín Navarro en el mundo de los futbolines comienza con su padre. Ambos trabajaban en una carpintería que fabricaba las cajas de ... madera para los futbolines que comercializaba Dugespi, una mítica empresa valenciana dedicada a la venta de mesas de juego. Pero aquel taller pronto se dio cuenta de que no tenía sentido limitarse a fabricar la estructura: podían montar también los jugadores y completar el producto. A partir de ese momento, Agustín entró de lleno en el mundo del futbolín, un oficio del que ya no se separaría jamás. «Llevo cuarenta y dos años en esto», dice con una mezcla de orgullo y cansancio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  3. 3 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  4. 4 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  5. 5

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  6. 6

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  7. 7 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  8. 8 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  9. 9 Otro ataque al cuartel de la Guardia Civil de Riba-roja: un hombre rompe a golpes la puerta e insulta a los agentes
  10. 10

    El conseller de Educación admite el error de irse a casa la mañana de la dana: «No teníamos la información correcta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Agustín Navarro, el último artesano del futbolín valenciano

Agustín Navarro, el último artesano del futbolín valenciano