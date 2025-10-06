Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez cita ﻿a Ábalos y a Koldo para aclarar los ingresos «opacos» señalados por la UCO
Adsuara se reune con los sindicatos y la Policía Local. Ayutamiento.

Adsuara refuerza su compromiso con la Policía Local y anuncia mejoras en medios y personal

El alcalde de Alfafar se reúne con los sindicatos policiales para analizar el verano y planificar nuevas medidas de seguridad ciudadana

Nacho Roca

Alfafar

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:47

Comenta

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, mantuvo una reunión con los sindicatos de la Policía Local para analizar el balance del verano y las fiestas patronales, y estudiar nuevas actuaciones que refuercen la seguridad ciudadana en el municipio.

Durante el encuentro, los representantes sindicales trasladaron al primer edil la necesidad urgente de ampliar la plantilla policial con el fin de garantizar una mayor presencia de agentes en los barrios y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias o incidencias. Subrayaron que una dotación suficiente de efectivos resulta esencial para mantener la vigilancia preventiva y preservar la convivencia vecinal.

Entre las propuestas planteadas figura también la ampliación de los operativos durante los periodos de mayor afluencia de personas, como el verano o las fiestas populares, con el objetivo de reforzar la sensación de seguridad y asegurar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Adsuara, por su parte, expresó su reconocimiento al trabajo y la profesionalidad de la Policía Local, especialmente en momentos de especial exigencia como la dana o las recientes celebraciones festivas. «Queremos que la Policía de Alfafar sea un referente en toda la comarca, con los mejores recursos y personal preparado para atender a la ciudadanía», aseguró el alcalde.

El encuentro concluyó con el compromiso del Ayuntamiento de seguir invirtiendo en medios y recursos que permitan mejorar el servicio y consolidar una policía moderna, eficaz y cercana.

Esta línea de colaboración entre los sindicatos y la administración local forma parte de la estrategia municipal para avanzar en la mejora continua de la seguridad pública, reforzando el papel de la Policía Local como garante de la tranquilidad y bienestar de todos los vecinos y vecinas de Alfafar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  5. 5 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  6. 6 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  7. 7

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  8. 8

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  9. 9

    Un año tras la dana: la reconstrucción no evitaría una nueva inundación en Chiva
  10. 10 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Adsuara refuerza su compromiso con la Policía Local y anuncia mejoras en medios y personal

Adsuara refuerza su compromiso con la Policía Local y anuncia mejoras en medios y personal