Adsuara refuerza su compromiso con la Policía Local y anuncia mejoras en medios y personal El alcalde de Alfafar se reúne con los sindicatos policiales para analizar el verano y planificar nuevas medidas de seguridad ciudadana

Nacho Roca Alfafar Lunes, 6 de octubre 2025, 15:47 Comenta Compartir

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, mantuvo una reunión con los sindicatos de la Policía Local para analizar el balance del verano y las fiestas patronales, y estudiar nuevas actuaciones que refuercen la seguridad ciudadana en el municipio.

Durante el encuentro, los representantes sindicales trasladaron al primer edil la necesidad urgente de ampliar la plantilla policial con el fin de garantizar una mayor presencia de agentes en los barrios y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias o incidencias. Subrayaron que una dotación suficiente de efectivos resulta esencial para mantener la vigilancia preventiva y preservar la convivencia vecinal.

Entre las propuestas planteadas figura también la ampliación de los operativos durante los periodos de mayor afluencia de personas, como el verano o las fiestas populares, con el objetivo de reforzar la sensación de seguridad y asegurar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Adsuara, por su parte, expresó su reconocimiento al trabajo y la profesionalidad de la Policía Local, especialmente en momentos de especial exigencia como la dana o las recientes celebraciones festivas. «Queremos que la Policía de Alfafar sea un referente en toda la comarca, con los mejores recursos y personal preparado para atender a la ciudadanía», aseguró el alcalde.

El encuentro concluyó con el compromiso del Ayuntamiento de seguir invirtiendo en medios y recursos que permitan mejorar el servicio y consolidar una policía moderna, eficaz y cercana.

Esta línea de colaboración entre los sindicatos y la administración local forma parte de la estrategia municipal para avanzar en la mejora continua de la seguridad pública, reforzando el papel de la Policía Local como garante de la tranquilidad y bienestar de todos los vecinos y vecinas de Alfafar.

Temas

DANA

Alfafar