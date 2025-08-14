Abbasies y Guardianas de Sibila lideran las primeras Fiestas de Moros y Cristianos de Interés Autonómico en Paterna La celebración, declarada recientemente de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana, se desarrollará del 21 al 26 de agosto con un programa festivo lleno de tradición y novedades

Paterna se prepara para vivir unas Fiestas de Moros y Cristianos históricas. Por primera vez, la celebración se desarrollará bajo la reciente declaración de Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana, otorgada a principios de agosto. Este reconocimiento refuerza el valor cultural de una tradición que forma parte esencial de la trilogía Foc, Festa i Fe, en honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, con más de medio siglo de historia.

La Federación Intercomparsas de Paterna, junto con el Ayuntamiento, ha preparado un programa intenso que se extenderá del jueves 21 al martes 26 de agosto. Desfiles, actos simbólicos y ceremonias únicas, como la Entrega de llaves de Paterna al Rei Jaume I, se combinan con un ambiente de convivencia y entusiasmo que caracteriza estas fiestas.

Esta edición 2025 trae novedades en la familia festera, con la incorporación de dos nuevas comparsas al bando Cristiano: Los Hidalgos, de reciente creación, y Bandoleres i Trabuquers, que regresa tras 25 años. Con estas incorporaciones, la Federación alcanza 26 comparsas activas, consolidando y diversificando aún más la celebración.

Las miradas estarán puestas en las comparsas capitanas. En el bando Moro, Abbasies, fundada en 1989, protagoniza su cuarto ejercicio como capitanía de la media luna. Javier Roig, como capitán, y Raquel de la Montaña, en el papel de abanderada, guiarán a las escuadras moras con un boato elegante y dinámico. Por el bando Cristiano, Guardianas de Sibila, creadas hace 17 años por un grupo de mujeres, asumen por segunda vez la capitanía. Estefanía Villaescusa y Elena Téllez liderarán cincuenta mujeres organizadas en cinco filàs, desplegando fuerza, ilusión y un espíritu protector que define a la comparsa.

Cinco días de fiesta intensa

El programa comenzará el jueves 21 con el Pregón de Fiestas y la tradicional entraeta de Moros y Cristianos. El sábado 23, Día de la Gran Nit Cristiana, arrancará con la Diana y la ofrenda floral a los Santos Patrones, seguida por el saludo de capitanías desde la Torre de Paterna y culminando con el gran desfile nocturno. El domingo 24 será el turno del bando Moro, con un desfile matinal y la Gran Entrada Mora por la noche.

El lunes 25 estará dedicado a los más jóvenes con el desfile infantil y el Parlamento Infantil, mientras que el martes 26 se celebrará la histórica Entrega de llaves de Paterna al Rei Jaume I, cerrando la festividad con el arriado de banderas y el relevo de capitanías para 2026. Durante las noches de la Gran Nit Mora y Cristiana, el público podrá seguir los desfiles desde sillas a pie de calle a lo largo del recorrido, desde el Colegio La Torre hasta el Ayuntamiento, con un precio simbólico de tres euros.

Cambio de presidencia

Estas fiestas también marcarán la despedida de María Ángeles Salvador, «La Cota», tras 12 años al frente de la presidencia de Intercomparsas. Su legado incluye la consolidación de las fiestas, la declaración de Interés Turístico Autonómico y la creación de una nueva sede, que se dará a conocer próximamente. El relevo se producirá en septiembre, cerrando una etapa clave en la proyección y fortalecimiento de unas de las fiestas más importantes de la provincia.