Directo DIRECTO | Lluvias de intensidad torrencial en la Safor
Exterior de la Escuela de Personas Adultas de Catarroja. LP

Más de 800 alumnos de la Escuela de Personas Adultas de Catarroja siguen sin clases un mes después

El paso de la dana dejó inhabilitado el edificio Esteban Paluzié

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:36

Comenta

La Asociación de Alumnos de la Escuela de Personas Adultas (EPA) Paluzié de Catarroja ha denunciado este lunes la grave situación de parálisis que sufre el centro, que a día de hoy aún no ha iniciado el curso 2025-2026, pese a que las clases debían comenzar el pasado 9 de septiembre.

En total, alrededor de 700 personas —entre alumnado de formación reglada y talleres complementarios— se encuentran sin clases ni espacios habilitados. Fuentes de la entidad consideraron «inaceptable» que, tras un proceso complejo de matrícula, asignación de grupos y planificación de horarios, el inicio de las clases previsto el 9 de septiembre se pospuso el 1 de octubre, posteriormente al día 4 y con tan sólo dos horas de antelación, se comunicó que en esta última fecha tampoco sería posible el arranque de las clases.

La dana dejó inhabilitado el edificio Esteban Paluzié de Catarroja donde se impartían clases y talleres. Un año después las obras no se han iniciado y, desde ese momento, los intentos de reubicar las clases en diferentes espacios municipales (Casa de la Cultura, Centro de Información Juvenil o La Florida) no han resultado viables por diversos problemas.

Incluso la opción de utilizar las aulas prefabricadas del IES se encuentra paralizada a la espera de la autorización de la Consellería de Educación, que todavía no ha ofrecido una respuesta ni una fecha concreta.

«No pedimos privilegios, pedimos poder estudiar. Dos horas antes del inicio se nos dejó sin aulas,y sin explicaciones claras. Es una falta de respeto hacia todo el alumnado y profesorado», señalaron desde la asociación.

La EPA Paluzié acoge cada año a unos 500 estudiantes en enseñanzas regladas —graduado en ESO, valenciano, castellano para personas extranjeras, inglés e informática— y a otros 200 alumnos en talleres gestionados por la Asociación de Alumnos, como fotografía digital, yoga, pintura, bordado o costura, entre otros.

«Estamos hablando de cientos de personas adultas, muchas de ellas en proceso de formación básica o de inserción laboral. No se puede dejar en suspenso su derecho a la educación», subrayaron por último.

