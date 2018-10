Un juez avala que Paterna mantenga la suspensión de licencias que congela la instalación del centro de menores El Juzgado de los Contencioso número 9 deniega que se levante dicha suspensión y abre la puerta a que otros municipios puedan hacer lo mismo MARINA COSTA Valencia Miércoles, 3 octubre 2018, 11:46

El Juzgado de los Contencioso-administrativo número 9 de Valencia ha denegado que se levante la suspensión de licencias que aprobó Paterna y que afecta a usos asistenciales en suelo privado, lo que afecta al centro de menores que se proyecta en el municipio. El pleno dejó en suspenso de forma temporal las licencias asistenciales para frenar la construcción de un centro de menroes proyectado por la Conselleria de Igualdad.

La Generalitat decidió recurrir la decisión del Consistorio paternero y pedir la suspensión de la resolución municipal. La respuesta del juzgado de lo contencioso deniega esa solicitud ya que sostiene que la actividad se puede desarrollar «en otros centros existentes» o que la infraestructura planteada se puede construir «en otra población».

El texto resalta que «la Administración demandante alega intereses de tipo general que no resulten acreditados, ya que nada indica que no se pueda realizar la actividad asistencial en cuestión en otros centros existentes o que el centro planeado no se pueda construir en otra población».

También subraya que la demandante «ni si quiera es la sociedad que, según el escrito de interposición, sería la perjudicada por la suspensión de licencias». Esta resolución, que admite recurso de apelación, abre la puerta a que otros municipios puedan adoptar este tipo de suspensión para evitar la instalación de centros en suelo privado.