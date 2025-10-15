Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova esperan su primer hijo

Se espera que la ahijada del Rey Felipe VI dé la bienvenida a su primogénito en marzo de 2026

Joaquina Dueñas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:38

Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova están de enhorabuena. La pareja está esperando su primer hijo cuyo nacimiento está previsto para marzo del próximo año. La revista '¡Hola!' ha desvelado en exclusiva la buena noticia de la pareja que contrajo matrimonio el 31 de agosto de 2024. Desde su entorno han trasladado a la publicación que la ahijada del Rey Felipe VI está teniendo un buen embarazo. De momento, no ha trascendido si será niño o niña.

Este será el primer nieto para los abuelos maternos, Pedro López-Quesada y Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Por su parte, los abuelos paternos, Cristina Ybarra y Enrique Moreno de la Cova, cuentan ya con una amplia experiencia, ya que su hija Cristina es madre de familia numerosa.

La boda de Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova contó con el Rey Felipe como invitado de excepción. Amigo cercano del padre de la novia y primo de la madre, el monarca eligió como acompañante a su hermana Cristina, escenificando así públicamente su acercamiento después del escándalo del caso Nóos, que supuso la salida de los exduques de Palma de la Familia Real para ser solo familia del Rey hasta la separación de Iñaki Urdangarín, cuando el vasco se desligó completamente de su familia política mientras volvían a tenderse los puentes con la infanta.

