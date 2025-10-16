Valeria Castro se retira temporalmente de los escenarios tras su polémica actuación en 'OT 2025'

Joaquina Dueñas Jueves, 16 de octubre 2025, 15:48 | Actualizado 16:02h. Comenta Compartir

Valeria Castro ha decidido tomarse un respiro después de la polémica actuación del pasado lunes, 13 de octubre, en 'OT 2025' junto a Dani Fernández tras la que recibió un aluvión de críticas en las redes sociales. Amparados por el anonimato, fueron muchos los que denostaron el trabajo de la cantautora canaria que este jueves ha emitido un comunicado en el que anuncia un paréntesis en su carrera para recuperar la salud física y mental.

«Los últimos meses no han sido fáciles para mí y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta. El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco», ha explicado. «Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente», ha expresado.

«Después de reflexionar mucho y, aconsejada por expertos, me veo obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente; tengo claro que en ningún sitio soy tan feliz como encima de un escenario, pero también creo que les debo a ustedes y a mí misma hacerlo desde el estado y el lugar que merece», ha añadido, para continuar confirmando el retraso de su gira 'El cuerpo después de todo': «No me queda otra que reubicar los conciertos de los próximos meses de octubre y noviembre entre diciembre y febrero, así como la gira de Latinoamérica, que pasará a la primavera; necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré».

«Las cosas que me pasan siempre las sé nombrar primero en canciones, allá por febrero escribía esto, que hoy toma más sentido que nunca», termina el comunicado en sus redes sociales tras el que ha compartido una canción inédita cuya letra habla de los sentimientos que lleva tiempo gestionando: «Quién me iba a decir a mí que en cuanto pase el tiempo / Solo se quedan unos pocos, te sientes un juguete roto / Y no me quiero arrepentir, pero es que a veces pienso / Que el cuerpo no puede con todo / Que en algún momento explota el globo»

La música de 26 años ha querido agradecer el cariño de sus seguidores y de sus compañeros de profesión que se han volcado con ella en estos días, preocupados por la cantidad de comentarios negativos que se habían publicado. «Los artistas somos más que una nota o un momento televisivo. Juzgar así es perverso. Valeria, tu talento y sensibilidad son indiscutibles. Siempre estaré a tu lado», le dedicaba su compañero de escenario, Dani Fernández mientras la banda Viva Suecia exigía respeto: «Compartimos estudio y escenario con Valeria y no solo te aplaca con su voz, sino con su presencia. Os deberíais lavar la boca con lejía antes de faltarle al respeto».

El freestyler Ginés Paredes, conocido como Walls, calificaba como «una de las mejores voces que tiene este país y una música hecha desde el corazón, que es lo importante»; las Tanxugueiras, con quienes comparte la cación 'Hoxe, mañá e sempre', le dedicaban «hoxe, mañá e sempre da túa man» (Hoy, mañana y siempre de tu mano); y periodistas, podcaster y creadores de contenido especializados en música ponían en valor el trabajo de Castro y pedían a sus admiradores que le hicieran llegar todo su apoyo.

Valeria Castro se hizo popular a través de las redes sociales, compartiendo versiones de artistas consolidados como Jarabe de Palo, Mercedes Sosa, Alejandro Sanz o Rosario. En 2021 publicó su primer EP y de un tiempo a esta parte se ha convertido en un nombre imprescindible en la escena musical española, con numerosos reconocimientos como sus dos nominaciones a los Grammy Latino.

Tras los últimos acontecimientos, la cantautora ha revelado que lleva meses lidiando con una situación compleja que finalmente la ha llevado a tomarse un descanso, lo que ha supuesto el aplazamiento de sus conciertos de Valladolid y Burgos. El primero, previsto para este 19 de octubre será el 22 de febrero de 2026 y el de Burgos, previsto para el 9 de noviembre, se ha trasladado al 21 de diciembre, según recoge su web.

