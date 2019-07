Las vacaciones valencianas de Pablo Motos: quemadura, cuevas, paella y buceo El presentador de 'El Hormiguero' comparte diferentes imágenes de su periodo vacacional en una localidad de la Comunitat LAS PROVINCIAS Sábado, 20 julio 2019, 16:57

Pablo Motos no para durante la temporada televisiva y tampoco lo hace durante las vacaciones. Desde que hace pocos meses se abriera su cuenta en Instagram, el presentador valenciano no ha dejado de compartir vídeos con los invitados que visitaban 'El Hormiguero' y ahora sus aventuras durante las vacaciones. Sus publicaciones no llevan localización pero sus seguidores han llenado la publicación de comentarios indicando dónde está pasando las vacaciones Pablo Motos, varias de ellas concretamente en un municipio valenciano.

Las imágenes de Pablo Motos de vacaciones se mezclan con publicaciones que muestran la parte más oculta de la fiesta en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Paddle surf antes de bucear con una escuela de buceo de Xàbia. Con un neopreno, Pablo Motos muestra el fondo marino de la Comunitat Valenciana con el reto de encontrar el pulpo.

Tras dar a conocer el fondo del mar de Xàbia, Pablo Motos quiso compartir un vídeo que servía de llamamiento a la seguridad durante las vacaciones. «Protección 50 no es suficiente para los pelirrojos». En esta publicación Pablo Motos mostraba su cuerpo después de quemarse al sol e incidiendo en la importancia de la protección solar para disfrutar del periodo vacacional sin contratiempos.

Una vez recuperado de los efectos del sol, Pablo Motos decidió compartir «su cueva secreta» que algún usuario ha indicado que sería la Cova Tallada, uno de lo enclaves más mágicos de la costa valenciana. Tras disfrutar del mar compartió un vídeo en un restaurante también de Xàbia.

Además de difundir sus vacaciones, Pablo Motos ha comentado en una respuesta que 'El Hormiguero' vuelve el primer lunes de septiembre, mientras ahora se emiten repeticiones de programas de la última temporada.