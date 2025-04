Así son las tres candidatas de la Comunitat Valenciana a Miss Universo 2025

Sara Bonillo Valencia Lunes, 14 de abril 2025, 00:44 Comenta Compartir

Empieza la cuenta atrás para conocer a la mujer que representará a España en la Gala de Miss Universo 2025. La primera gala, en la que se elegirá a la mujer más bonita del país, tendrá lugar el próximo 30 de julio en Los Realejos (Tenerife). Posteriormente, la gala final, en la que competirán más de 130 países, se celebrará el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

Entre las 50 candidatas españolas que aspiran al puesto se encuentran Maira Díaz, una joven valenciana de 24 años licenciada en Enfemería y amante del baile, el deporte y la investigación forense. Maira se considera a sí misma una persona con muy disciplina. «Cuando me propongo un objetivo, trabajo con dedicación y amor hasta alcanzarlo», asegura la joven. También se considera una mujer segura de sí misma y con carácter altruista, unos valores que le han permitido ayudar siempre a la gente que le rodea.

Entre las otras candidatas también se encuentran Lucía Ruiz (Alicante, 29 años). Lucía cuenta con un Grado Medio de Auxiliar de Enfermería aunque actualmente trabaja como dependienta. En cuanto a los idiomas, asegura dominar el valenciano y sus aficiones son la lectura, los deportes extremos y el maquillaje. La joven se considera a sí misma una persona muy auténtica y fiel a sus valores: «Para mí, ser auténtica significa vivir desde el corazón, mostrando lo que realmente pienso y siento, y eso me permite establecer una conexión sincera con las personas que me rodean», asegura la joven.

De la provincia de Castellón se presenta Leire Ferrando, una joven de 20 años que actualmente trabaja como azafata. Respecto a los idiomas, Leire habla con dominio el inglés y el valenciano y sus aficiones son la escritura, la música y la equitación. En cuanto a sus virtudes destaca su energía positiva, su empatía y su capacidad para escuchar a los demás. También destaca su actitud positiva y resiliente antes los desafíos.

Aunque todavía no sabe lo que pasará el próximo 30 de julio, Leire espera disfrutar de esta experiencia y aprender. «Para mí es muy importante que de cada situación, se aprenda algo; porque no hay mejor manera para aprender que es equivocándose. Ese proceso, también me enseñó la importancia de la perseverancia y la paciencia. Me enseñó que la verdadera clave del éxito viene de la capacidad de adaptarse a los imprevistos sin perder de vista los objetivos», asegura.