Tamara Gorro habla tras el robo en su casa 01:02 T. Rodríguez La 'influencer' y colaboradora de televisión se encontraba dentro de la vivienda en el momento del asalto: «Quiero dejaros tranquilos. Está todo bien», ha dicho en sus redes sociales LAS PROVINCIAS y JAVIER MARTÍNEZ Valencia Jueves, 18 abril 2019, 14:55

Tamara Gorro ha querido tranquilizar a todos sus seguidores después del robo que ha sufrido en la vivienda que la 'influencer' y su marido, el jugador del Valencia CF Ezequiel Garay tienen en la urbanización Torre en Conill, en el término municipal de Bétera.

Gorro se encontraba dentro de la casa en el momento del atraco, y fueron ella y una empleada del hogar las que dieron la voz de alarma a la policía. Varios vigilantes de seguridad y guardias civiles acudieron con urgencia al chalé y realizaron una batida por la zona y los accesos a la urbanización, pero no vieron a ningún sospechoso.

Tras el suceso, la colaboradora de televisión ha querido tranquilizar a todos sus seguidores en las redes sociales publicando un mensaje de Instagram a través de los 'Stories':

«Están diciendo muchas cosas en las noticias y no todo es cierto. Yo no tengo ningún golpe ni nada. No puedo dar más información. Yo voy a hacer caso a la guardia civil, a la policía y a la seguridad, que me han dicho que no revele ningún tipo de información y asi lo voy a hacer, tengo que colaborar con ellos. Deciros que estoy bien, que estamos bien toda la familia y que gracias por preocuparos. La vida sigue, hoy va a haber vídeo a las dos, como siempre, y ya está. Yo no puedo contar más, sabéis por qué y os lo he dicho pero quiero dejaros tranquilos. Está todo bien», ha contado Tamara Gorro a su 'familia virtual'.