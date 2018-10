Los retoques estéticos con los que Leticia Sabater quiere alcanzar «la eterna juventud» TELECINCO La cantante quiere quitarse 15 años con otra operación estética LAS PROVINCIAS Martes, 23 octubre 2018, 22:48

Leticia Sabater lo ha vuelto a hacer. Sus excentricidades superan la realidad. La cantante se presentó el pasado sábado en el plató de Sálvame Delux disfrazada de momia. Una representación de sí misma después de pasar otra vez por el quirófano. Y es que la artista quiere volver a someterse a otra operación estética para quitarse, según ella, 15 años de encima. La presentadora asegura estar en busca de la «eterna juventud» y para alcanzarla se hará un lifting. «Mis fans son muy exigentes y a la mínima que me ven una arruga o un michelín, me lo dicen por Twitter», comentó Sabater en el programa de Telecinco.

«Me quiero quedar como Angelina Jolie. Ver ya veo muy bien, estoy contenta, he quedado fenomenal. El 26 de noviembre saco tema nuevo, un villancico de reggaeton electro latino, y luego me opero… es un villancico muy canalla y divertido, quería hacer algo que nunca hasta ahora hubiera hecho nadie», detalló la cantante.

Además, Leticia también habló de los hombres. Confesó que su chico ideal es Darek y que de estar en 'Gran Hermano VIP' haría un edredoning con Omar.