La realidad de la relación entre Aitana y Plex: cómo se conocieron y las desmentidas declaraciones de su ex

J.Zarco Valencia Jueves, 29 de mayo 2025, 16:15

Aitana Ocaña será la invitada con la que 'El Hormiguero' finaliza la semana. La cantante acude para presentar su nuevo disco 'Cuarto Azul', el cual avanzó a sus seguidores este martes con una 'listening party' en el Movistar Arena de Madrid. Allí mostró en exclusiva su nuevo trabajo, compuesto por 19 canciones y colaboraciones con artistas como Ela Taubert, Myke Towers, Alaska, Danny Ocean, Barry B y Kenia OS.

Sin embargo, la catalana también está siendo noticia en las últimas semanas por su vida privada y concretamente, por su supuesta relación con el youtuber Plex. Por el momento ninguno de los dos ha confirmado su noviazgo, aunque Aitana sí que confesó a sus seguidores que había estado un año sin pareja. Estado, en pasado, lo que dio a entender que ahora ha iniciado una nueva etapa.

Los rumores comenzaron cuando ambos grabaron un vídeo juntos en Japón para el canal de Youtube de Plex. Las redes sociales comenzaron a hablar de la complicidad de ambos y posteriormente también estuvieron juntos en República Dominicana y Nueva York. La cantante apareció con una camiseta de él en los últimos segundos de un vídeo del creador de contenido en la ciudad estadounidense.

El periodista Javi Hoyos confirmó que son pareja, pese a que ninguno de los protagonistas se ha pronunciado sobre ello. Y la última polémica ha surgido esta semana cuando desde el programa 'TardeAR' aseguraron que la exnovia del influencer, Uxue López, había realizado unas declaraciones en exclusiva para ellos. En ellas aseguraba que le había dejado de un día para otro: «Me parece muy triste lo que ha hecho. Un día me dice: 'Uxue, me he follado a otra. Haz tu vida'. Esa otra era Aitana».

Sin embargo, ella lo ha desmentido rotundamente: «Por medio del presente escrito, deseo manifestar y dejar constancia pública de que la información difundida, relativa a una supuesta conversación mantenida por mi persona con un periodista, es completamente falsa».

El propio Plex también tuvo que salir al paso para negar tajantemente que esa información fuera cierta: «Se han inventado una exclusiva que se supone que ha dicho mi ex, pero que ella me ha dicho que es todo mentira. Se han inventado toda mi relación con mi ex. Me parece una vergüenza».

