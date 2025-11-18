Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Familiares y amigos dan el último adiós a Encarnita Polo, este sábado en el cementerio de Ávila EFE/ Raúl Sanchidrián

Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»

La cantante fue enterrada este sábado en el cementerio de Ávila

María Gardó

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:55

Encarnita Polo falleció el pasado viernes 14 en la residencia en la que vivía. Al parecer, la cantante fue asesinada mientras dormía, en un suceso que se está investigando. El atacante la mató mientras descansaba en su habitación la madrugada del jueves al viernes «mediante asfixia o estrangulamiento», algo que la autopsia deberá determinar con exactitud. Según han relatado fuentes policiales, el homicida, un varón de 66 años con «deterioro mental», estaba recluido en el ala psiquiátrica de la residencia, a la que había llegado esta misma semana.

El funeral tuvo lugar el sábado en la intimidad y allí familiares y amigos se mostraron conmocionados por lo ocurrido. Rappel habló sobre cómo está viviendo la muerte de su amiga, tal y como recogió el programa 'Fiesta'. Además de lanzar unas duras acusaciones contra la hija de Encarnita Polo, Raquel Waitzman Polo: «Que ahora le hagan un funeral y que vaya la gente a la iglesia, la primera su hija, creo que su hija sobra en el funeral. Y lo digo con un par de narices. Ahora va a ir al funeral así», aseguraba en este encuentro con la prensa, tras acusarla de «abandonar a su madre».

Y Rappel seguía diciendo: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía Encarnita? ¿Dónde están las joyas, las pieles, las ropas... recuerdos preciosos de Encarna...? ¿Dónde está todo? Eso habrá desaparecido, pero la pobrecita mía ha desaparecido a manos de un hijo de su madre».

A todo ello añadía frente a los micrófonos: «Encarnita estaba muy bien para estar en su casa, para ser la mujer que era hasta el último momento: coqueta, presumida, una mujer que se arreglaba».

