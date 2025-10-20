Presión para que el rey Carlos retire a su hermano Andrés el título de príncipe La policía indaga si el tercer hijo de Isabel II pidió a su escolta personal investigar a Virginia Giuffre

El escándalo en torno al príncipe Andrés continúa después de haber renunciado a todos sus títulos el pasado viernes y arrecian las presiones para que el rey Carlos le retire el de príncipe. Las novedades tienen que ver con la investigación que la policía británica está llevando a cabo para confirmar si el exmarido de Sarah Ferguson utilizó su posición de poder para desactivar las acusaciones de agresión sexual de Virginia Giuffre.

El 'Mail on Sunday' publicó en febrero de 2011 la fotografía en la que se puede ver al tercer hijo de Isabel II junto a una jovencísima Giuffre en una casa de Londres. El mismo tabloide acaba de revelar que antes de que esta imagen viera la luz, Andrés pidió a uno de sus escoltas que investigara a su presunta víctima facilitándole su fecha de nacimiento, así como su número de la seguridad social. En esta misma línea, 'The Sunday Telegraph' ha subrayado que el objetivo de dicha investigación era obtener «trapos sucios» con los que desacreditar a la mujer que terminó quitándose la vida el pasado 25 de abril, a los 41 años.

Tras el anuncio del pasado viernes en el que Andrés comunicaba que «ya no usaré mi título ni los honores que se me han concedido», el hermano de Giuffre, Sky Roberts, ha ido más allá y, en declaraciones a la BBC, ha solicitado que el rey Carlos «dé un paso más y le quite a Andrés el título de príncipe». «Creo que todos los implicados en esto deberían tomar alguna decisión. Deberían asumir algún tipo de responsabilidad por estos supervivientes», ha añadido.

Esta parece ser la opinión del heredero a la corona. Según ha publicado 'The Sunday Times', el príncipe Guillermo «no está satisfecho» con la decisión de su tío y quiere borrar al exduque de York de cualquier acto real, incluida su propia coronación llegado el momento.

Así, la presión sobre el rey Carlos para retirar a su hermano el título de príncipe y para obligarlo a abandonar la mansión de Royal Lodge se incrementa día a día. El de príncipe es el único honor que mantiene el hijo de Isabel II ya que se concede automáticamente por nacimiento y solo puede ser revocado por una orden del monarca.

Las pruebas sobre la íntima relación entre los exduques de York y el pedófilo condenado Jeffrey Eptein, que se suicidó en prisión en agosto de 2019, se acumulan. Nuevos correros electrónicos confirman que financió en secreto a Sarah Ferguson durante 15 años. La exmujer del príncipe Andrés ya había confesado que le había prestado 15.000 libras, pero parece que la cuantía sería mucho mayor.

El 'Daily Mail' ha informado de que los préstamos, destinados a pagar facturas, iban de los 50.000 a los 100.000 dólares. Unos pagos que se extendieron a lo largo de los años, incluso después de que Ferguson se desligara públicamente de su benefactor, y de los que el hijo de Isabel II era consciente, tal como demostraría el intercambio de mails entre él y Epstein.

Un rosario de acusaciones justo antes de que salga a la luz este martes 22 de octubre el libro póstumo de Virginia Giuffre, 'Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice' ('Chica de nadie: Memorias de sobrevivir al abuso y luchar por la justicia'), en el que relata con todo lujo de detalles cómo fue captada por Epstein siendo menor de edad y presuntamente abusada por el magnate y por el príncipe Andrés cuando él tenía 41 años y ella solo 17.

