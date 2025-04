La prensa inglesa vaticina la medida que tomará el futuro rey Guillermo contra su hermano Harry

Joaquina Dueñas Miércoles, 30 de abril 2025, 13:49 Comenta Compartir

La brecha abierta entre los príncipes Guillermo y Harry parece cada vez más insalvable. Las últimas informaciones publicadas por el diario digital Daily Beast apuntan a la drástica medida que el heredero tendría pensada tomar respecto a su hermano pequeño cuando acceda al trono. El hijo mayor de Lady Di planea despojar a Meghan Markle y al príncipe Harry de sus títulos de Su Alteza Real.

El uso que hace Meghan de las siglas 'HRH', que significa Su Alteza Real, en la promoción de su marca personal, As Ever, ha enfurecido al marido de Kate Middleton, ya que considera que su cuñada habría violado el acuerdo alcanzado con la reina Isabel II para no utilizar sus títulos con fines comerciales.

El pasado 2 de abril, tras diversos contratiempos, la actriz estadounidense lanzó oficialmente As Ever, que incluye productos como mermelada de frambuesa, té de limón y jengibre, chispas de flores o mezcla para galletas de mantequilla. El lunes pasado, tras una entrevista, la esposa del príncipe Harry firmó un cesto de regalo que contenía varios productos de su marca para el presentador Jamie Kern Lima. La tarjeta del regalo decía: «Con los saludos de Su Alteza Real la Duquesa de Sussex».

Desde el entorno del príncipe Guillermo aseguran que seguir usando el título de SAR «explota la debilidad del rey Carlos». «Carlos podría estar feliz de soportar esto, pero Guillermo no», sentencian. «Odia y desprecia a Harry y Meghan con cada hueso de su cuerpo; cree que han traicionado todo lo que representa la familia, y la idea de que estén usando su estatus real como tarjeta de presentación lo enfurecerá», añaden. «El rey Guillermo no tolerará esto. Simplemente les quitará los títulos cuando sea rey. Se encontrará una solución», zanjan.

